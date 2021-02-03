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عمر شويل - جدة مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم عامان، قام صندوق التنمية العقارية بتحديد مدة معينة يتم منحها لجميع عملاء صندوق التنمية العقارية المدعوم وذلك بعد أن تم صدور أسماء جميع قوائم المستفيدين، حيث أنه قد أكد الصندوق العقاري من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة أن المهلة التي قد تم تحديدها للمستفيد من التمويل المدعوم هو عامان وذلك من تاريخ صدور الاسم وذلك ضمن قوائم المستفيدين. إعلان صندوق التمويل المدعوم كان قد أشار الصندوق العقاري على أنه إذا تم الإنتهاء من المهلة التي قام صندوق التمويل المدعوم بتحديدها فإنه سوف يتم التقديم على أي من أحد المنتجات الخاصة بوزارة الإسكان، ولافتة إلى ذلك أنه لا يمكن أن يتم تمديد تلك الفترة أو المهلة لأكثر من تلك الفترة. هذا كله قد جاء كرد عن استفسار أحد المستفيدين من التمويل المدعوم على الحساب الرسمي للصندوق العقاري من خلال موقع تويتر، حيث أنها قالت تلك المستفيدة أن زوجها قد تم تسجيل اسمه في الصندوق العقاري وقد أكمل العامان لكنه لم يقوم بشراء أي شيء هل بذلك الأمر يتم إسقاط اسمه او هناك أي إمكانية بعدة شهور لشراء المنزل. تنازل صندوق التمويل المدعوم كان قد أوضح صندوق التمويل المدعوم أنه يمكن للمستفيد من التمويل العقاري المدعوم أن يتم له التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الوالدان في حالة إذا توفر لديهم شروط الإقراض، وأيضًا الأخ والإبن إذا كان يبلغ عمرهم أكثر من 21 عام، أما إذا كانا عازبان فإنه يجب عليهم أن يكون عمرهم أكثر من 24 عام.

كما أنه يمكن أيضًا أن يتم التنازل للأم والأخت والأبنة الأرملة التي قد مر على طلاقها 40 عام.

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