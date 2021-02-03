بلادي – الرياض :
أوضح تطبيق توكلنا كيفية تجاوز بعض المشكلات التقنية التي واجهت المستخدمين أثناء فتح التطبيق، خاصة مع إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية.
ونوه إلى أنه كي يعمل تطبيق “توكلنا” بشكل صحيح يجب أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، إضافة إلى تفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS، وعدم وجود اتصال VPN أو تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد.
وبيّن التطبيق رداً على استفسارات بعض المغردين الذين واجهتهم مشاكل تتعلق بالدخول إلى التطبيق، أنه يمكن الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/.
يُشار إلى أن الجهات الحكومية والخاصة بدأت تطبيق قرار منع الدخول إليها دون تفعيل تطبيق “توكلنا”، والذي يعد إجراءً إلزامياً للحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “توكلنا” يوضح كيفية تجاوز بعض المشكلات التقنية أثناء فتح التطبيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.