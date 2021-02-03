“توكلنا” يوضح كيفية تجاوز بعض المشكلات التقنية أثناء فتح التطبيق

بلادي – الرياض :

أوضح تطبيق توكلنا كيفية تجاوز بعض المشكلات التقنية التي واجهت المستخدمين أثناء فتح التطبيق، خاصة مع إلزامية تحميل وتشغيل التطبيق للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية.

ونوه إلى أنه كي يعمل تطبيق “توكلنا” بشكل صحيح يجب أن تكون خدمة الاتصال بالإنترنت مفعلة، إضافة إلى تفعيل خدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS، وعدم وجود اتصال VPN أو تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي ولا جلبريك للآيفون ولا روت للأندرويد.

وبيّن التطبيق رداً على استفسارات بعض المغردين الذين واجهتهم مشاكل تتعلق بالدخول إلى التطبيق، أنه يمكن الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية والخاصة بدأت تطبيق قرار منع الدخول إليها دون تفعيل تطبيق “توكلنا”، والذي يعد إجراءً إلزامياً للحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).