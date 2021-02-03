تغريدة تقود “صحة الرياض” لضبط أحد المجمعات الطبية لنشره إعلانًا مضللًا

بلادي – الرياض :

ضبطت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أحد المجمعات الطبية الخاصة بالأسنان، في محافظة الخرج، بعدما نشر إعلانًا تجاريًا عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضليلًا، بادعائه حصول أحد كوادره الطبية على شهادة الجامعة الأمريكية.

وقالت صحة الرياض إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للمواد المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، رصدت تدوينة لمغرد، أحيلت إلى إدارة الالتزام.

وتوصل التحقيق إلى أن الطبيب لم يرتد أيّاً من الجامعتين المذكورتين في الإعلان (الأمريكية – دمشق)، وهو خريج كلية محلية خاصة، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك على تصريح مزاولة المهن الصحية.

وأضافت صحة الرياض أن الادعاء الموجود في الإعلان المنشور، تم من قبل المجمع الذي يعمل فيه، وتمت إحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.