“التأمينات” تلزم المنشآت بإثبات العلاقة التعاقدية كشرط لتسجيل المشترك السعودي

بلادي – الرياض :

ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، بإثبات العلاقة التعاقدية عبر توثيق عقد المشترك السعودي، عند تسجيله بحساب المنشأة في “التأمينات أون لاين”، داعيةً أصحاب العمل لضرورة توثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً على حقوقهم وحقوق المشتركين.

وصرح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، أن المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك، وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

وذكر أن إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك؛ مما يساهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل “ساند”، مبيناً أن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

ولإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً؛ على صاحب العمل تسجيل الدخول في حسابه في التأمينات أون لاين، ثم الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، واستكمال البيانات الخاصة بالمشترك، ومن ثم الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيراً استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ.

عقب ذلك يتم إرسال العقد للعامل، متضمناً ثلاث خيارات، وهي (تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد).