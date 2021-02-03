رجل أعمال يروي موقفين نبيلين لموظفين في رحلة للخطوط السعودية.. والشركة تكرمهما

بلادي – الرياض :

روى رجل أعمال موقفين نبيلين حدثا أمامه خلال رحلة للخطوط السعودية من الدمام إلى جدة، كان أبطالها اثنين من الكوادر الوطنية بالشركة.

ووجه رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، رجل الأعمال علي برمان، رسالة شكر وجهها إلى الخطوط السعودية على خلفية الموقف الذي سجله مدير المقصورة راني قرط، والمضيفة هديل صلهبي.

وسرد “برمان” تفاصل الموقف مبيناً أنه كان في الرحلة المتجهة إلى جدة، وحدث أن تعثرت سيدة وكان معها طفل وأمتعة، مبيناً أن المضيف حمل الطفل عنها، وظل يقوم بعمله في الوقت الذي كان الطفل بيده.

وأشار إلى حادِثة أخرى مماثلة حدثت أمامه، حيث تعثرت سيدة بالمدخل ما أدى إلى انسكاب كأس عصير في يدها على الأرضية وعلى ملابسه هو شخصياً، لافتاً إلى أن المضيف ساعده في تنظيف ملابسه بالتعاون مع المضيفة.

من جهتها، كرمت شركة الخطوط السعودية، الموظفين لتفانيهما في أداء مهامهما، حيث سلم الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن إبراهيم الكشي الموظفيْن شهادات تقديرية، مثمناً جهود جميع أفراد طاقم الضيافة الجوية.