“الدفاع المدني” يباشر حريقًا في أرض فضاء على طريق “الرياض – الأحساء”

بلادي – الرياض :

باشرت قوات الدفاع المدني في الأحساء اليوم (الأربعاء) حريقًا نشب في أرض فضاء على طريق الرياض – الأحساء.

ووثقت عدة صور التقطت من مكان الحادث رجال الدفاع المدني وهم يقومون بإخماد الحريق الذي وقع على أرض بها سكرابًا.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات، فيما لم تكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاعه.