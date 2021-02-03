أمير الباحة يوجه بدراسة تمكين مقدمي خدمات النقل الذكي من العمل داخل مطار الملك سعود

بلادي – الرياض :

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة تمكين مقدمي خدمات النقل الذكي من العمل داخل مطار الملك سعود، وفق الأنظمة.

وعقدت اللجنة التي تضم وزارة النقل ومطار الملك سعود ومرور منطقة الباحة اجتماعا بحضور مدير فرع وزارة النقل المشرف العام على الهيئة العامة للنقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، ومدير مطار الملك سعود المهندس فيحان الغامدي، ومدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي، إلى جانب ممثلي مقدمي خدمات النقل الذكي.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتقديم خدمة النقل في المطارات، كما ناقشت اللجنة تنظيم وتمكين دخول مقدمي خدمات النقل للمطار وتخصيص أماكن انتظار للمركبات التي لديها حجز في التطبيقات وتهيئة مواقع الانتظار لهم لا سيما أن مطار الباحة إحدى المحطات الرئيسية لاستقبال الزوار والسياح للمنطقة.