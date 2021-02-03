حرف يسبق حرف …بقلم فؤاد بن عبدالرحمن الجهني :

في الإنتظار …

حيثما تريد حلق يا قلمي … ومهما طال السفر … فمردك إلى معصمي … دواتي محبرتي ويا اسفي …!!!…؟؟؟… فلحرفك ضاع … ذلك … الطيف … وكأنه بدر الدجى ولم يكتمل…!!!…؟؟؟…

رغبة …

للخوف اطياف كذلك القوس تظهر الوانه … بعد هطول المطر … محسوسة لكنها غير ملموسة … ينتظرها وينظر إلى جمالياتها الكثير … لكنها تتلاشى سريعاً … فلا خوف ألم الخوف لأنه … (( سينتهي )) …!!!…؟؟؟…

مما الخوف …

ولعلي إن أنا ناقشت حرفي خوفً … (( فنقش ))… فيني ما قد كنت اخشى … مهلاً فلست لذاك الصراع قادر … ولست المنتصر منك يا خوفي …!!!…؟؟؟…

دليل لدلالة …

الوجع … دلالة على بقاء حياة الضمير … وناقوس يدق خلجاته … ولا ضير من ذلك … لكنه يبقى أثر في تأثير … بين هالك وهالك … فبقائه لا بد منه رحيل … لكن عليك عدم تكرار …((أسبابه ))…!!!…؟؟؟؟…

مرارة قلم ينزف …

وكأني لحظة اللقاء … اخاف من لقاء …!!!

وكأني لحظة الشوق تلك … أقسمت أن لا أبوح بصدق القول … !!!…

(( وتلكم هي التي … نقضت عهدي معها )) … !!!…؟؟؟…

فما أكره اليوم لنفسً تسكن

(( … الرياء … )) …!!!…؟؟؟

غزارة ثقة …

الحلم فكرة … والفكرة طموح … والطموح اصرار لكن بشرط أن يقترن بعزيمة … لذلك صنع الإنسان الطائرة … وصنع كل شيء من حولنا نراه … أنت تستطيع … فقط حدد هدفك لتحقق لك مكان تحت الشمس …!!!…