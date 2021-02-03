نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود محي الدين يكشف الستار عن الوجه القبيح للإخوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن جماعة الإخوان نصبت نفسها متحدثا عن الدين والحاكم الناهي على أمور العالم تحت ستار الدين، مشيرا إلى أن مفهوم الدولة الوطنية لم يصل إلى جماعة الإخوان.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مفهوم الدولة الإسلامية لم يوصِ به الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الصورة الحقيقية لجماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى كافة دول العالم.

وأوضح أن كافة دول العالم أدرجت تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مؤكدا أن جماعة الإخوان كانت ورقة ضغطت من الدول الأوروبية على الدول العربية، وعندما سقطت تلك الورقة أيكن العالم أنها منظمة إرهابية.

وأكد أنه لم يصدر حتى الأن تعريف للإرهاب من الأمم المتحدة حتى الآن.