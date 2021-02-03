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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدة مالية من الراجحي للمحتاجين، تعمل مؤسسة الراجحي على تقديم الكثير من الخدمات المالية للمحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية، وأسسها رجل الأعمال السعودي سليمان الجارحي وتعد اليد الداعمة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بالمملكة حيث تقدم الدعم لأكثر من 140 أسرة سعودية بصورة شهرية، مساعدة مالية من مؤسسة سليمان الراجحي وقد تم عقد اتفاقية بين المؤسسة والمدير العام للمستودع الخيري بجدة لتقديم البرامج التكافلية والتأهيلية المختلفة بالإضافة إلى عدد من الإعانات الاجتماعية المختلفة التي تحرص من خلالها على توفير حياة كريمة للمحتاجين، كما يمكن شروط التقديم على قرض بدون فوائد بنك الراجحي وسنقدم لكم في السطور التالية طريقة الحصول على مساعدة مالية من الراجحي للمحتاجين.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الراجحي للمحتاجين

كما تعمل المؤسسة على خضوع الأسر المحتاجة لخطط وبرامج تأهيلية بهدف تحسين الوضع الاجتماعي بصورة سنوية، كما تقدم الوظائف المختلفة داخل المؤسسة لتخفيض نسبة البطالة بالمملكة وتوفير الوظائف المناسبة لأبناء الوطن، ولذلك أصبحت من أهم المؤسسات الخيرية الموجودة بالأراضي السعودية في الوقت الحالي، قد أوضح المسؤولين طريقة الحصول على مساعدة مالية من الراجحي للمحتاجين المستوفين جميع الشروط عن طريق اتباع الخطوات التالية:

إرسال خطاب على البريد الالكتروني للمؤسسة على [email protected] يحتوي على ظروف الأسرة الحياتية ومعلومات كافية عن مقدم الطلب وأفراد اسرته.

يحتوي على ظروف الأسرة الحياتية ومعلومات كافية عن مقدم الطلب وأفراد اسرته. كما يمكن ارسال الطلب من خلال رقم الواتساب الذي حددته المؤسسة من قبل لتلقي الطلبات وهو “00966553632662”.

سيقوم المسؤولين بمراجعة الطلب والرد على المتقدم.

سيتطلب بعد ذلك إرسال جميع المستندات والأوراق على أن تكن موثقه من الجهات المختصة والتي تؤكد أحقية الحصول على المساعدة.

المساعدات المالية من مؤسسة الراجحي 2021

كما تقدم مؤسسة الراجحي المساعدات المالية لمختلف الأغراض سواء كان لعيش حياة كريمة أو لتعليم أحد الأبناء السعوديين، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المالية الأخرى التي تقدمها بهدف إنشاء مشاريع هادفه تهدف الوطن والمجتمع ككل، حيث تعتبر من أول المؤسسات التي تدعم المشاريع سواء كانت مشاريع صغيرة أو مشاريع ناشئة أو المشاريع التي تقوم على الأعمال اليدوية، وقد وصل عدد المشاريع التي ساعدتهم المؤسسة لأكثر من 1200 مشروع بصورة سنوية، حيث تعمل على تقديم المنح والمساعدات التي تساعد مؤسسي المشاريع على المشاركة في السوق السعودي والعالمي وينقسم طلب المساعدات للمشاريع إلى 8 مسارات مختلفة وهما:

المشاريع الدورية التي تعمل على تمكين المشروع ماديًا ومساعدته حتى يقوم تحقيق الهدف وإيصال الرسالة الخاصة بالمشروع.

المشاريع المركزية التي تقدم الخدمات التي تؤثر على المجتمع ككل.

المشاريع المتميزة والتي تقدم الحلول التطورية المختلفة.

مشاريع الإبداع التي تهدف إلى الوصول لحلول لإحدى مشاكل المملكة.

وهناك مسارع آخر خاص بمشاريع بناء القدرات والتي تقدم المؤسسة من خلالهم التعليم المتطور والمساعدات الدورية للمشاركة بسوق العمل.

مشاريع تأسيس ورعاية الكيانات المستقلة.

مشاريع الإثراء المعرفي.

ويتم التقديم من خلال إرسال طلب المنح على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة وهو [email protected]