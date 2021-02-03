نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المرحلة الثانية من قرض نفاذ في بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج نفاذ التمويلي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي أو بنك التسليف كما كان يعرفه المواطنين، حيث أنه متاح التقدم على قرض نفاذ بطريقة إلكترونية من بيتك بدون الخروج أو الانتظار أمام فرع من فروع البنك، وقال البنك أنه قام بفتح المرحلة الثانية للتقديم على منتج نفاذ للعمل الحر، ويمكن للمواطنين القادرين على العمل ومن لهم رغبة في زيادة قيمة الدخل وتحسن المستوى المدي، تسجيل الطلب للحصول على قرض يصل قيمته إلى 60 ألف ريال، أو تمويل بقيمة 150 ألف ريال لمن يعمل في مجال توجيه المركبات.

منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

قبول طلبات التقديم على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية من أصحاب الأعمال ومن يمتلكون مهارات إبداعية ونوعية وحرفية، ويكون قيمة قرض نفاذ لهم 60 ألف ريال، وفي مجال توجيه المركبات سيتم تمويل سيارات الراغبين بالعمل في هذا المجال، وتكون القيمة النقدية هي 150 ألف ريال، والهدف منه تنوع فرص العمل للعاطلين أو من يبحثون عن فرصة عمل وطريقة لتحسن الدخل وزيادته، وتقديم التوعية حول مزايا العمل الحر زما هو متوفر من فرص في السوق.

أهداف منتج نفاذ والمزايا

يستفيد المتقدمون على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية من عدة مميزات، وقبل ذكرها نضع الاهداف التي تم إطلاق المنتج التمويلي من أجلها.

تعزيز ثقافة العمل الحر

المساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

تحسين فرصة الشمول المالي.

رفع جودة حياة المواطن

تقليل نسبة البطالة.

توفير دخل إضافي وأساسي لصاحب الدخل المحدود.

الحد من الائتمان الغير رسمي

الفئات المستهدفة لمنتج نفاذ والشروط

يمكن للموظفين من يحصلون على رتب بقيمة 14 ألف ريال أو أقل من ذلك التقديم على قرض نفاذ، والعاطلين عن العمل، والغير مخدومين من قنوات التمويل التقليدية.

شروط منتج نفاذ من المهم معرفتها.

المنتج متاح للمواطنين والموطنات السعوديين.

السن من 18 ولا يزيد عن 60 عام

لا يكون المقترض مدين للبنك بأي قرض

يكون مضى على سداد أخر قرض أو التزام عام.

الدخل الشهر لا يتجاوز 14 ألف ريال

اجتياز الفحص الائتماني

يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

مدة السداد لا تتجاوز 40 شهر.

يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب في مزاولته.

وجود رخصة او تصريح يثبت مزاولة العمل.

قدم على قرض نفاذ بنك التنمية من موقع البنك الرسمي والتقديم يكون في أي وقت ومن أي مكان وليس شرط ان تحضر للبنك، حتى يكون هناك داعي لذلك لتسليم مستندات أو التأكد من حالة.