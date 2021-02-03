دوت الخليج – ماجد السبع -سيهات الظهران
أعلن نادي ” نضد ” الثقافي الذي أسسته مجموعة من الكاتبات والمثقفات استقطابه الراغبات للانضمام للنادي بتعبئة استمارة العضوية.
نضد الذي نشأت فكرته بحسب العضو المؤسس للنادي الكاتبة زهراء طاهر باتصال من الكاتبة جمانة السيهاتي باقتراح أسماء مهتمة بالقراءة سواء كاتبات أو لا، لتتضح بعدها الرؤية بتشكيل لجان النادي وتوزيع المهام على الأعضاء المؤسسين، مشيرة إلى أن النادي يسعى لخلق بيئة قارئة ومثقفة، من خلال المناقشات الثقافية، والقراءات المشتركة، لنهضة المجتمع نحو القراءة الواعية، موضحة بأنهن يهدفن لخلق مجتمع قارئ متنوع المعرفة، برعاية المواهب الواعدة وتشجيعها، وإيجاد بيئة مثقفة مساهمة لتحقيق رؤية 2030.
وقالت ” اختيار مركز إثراء كان لأنه مكان يحتضن الشغوفين دون اشتراطات ودون مبالغ مادية، ولأننا نستهدف القراء من مختلف مدن الشرقية، لكن خطوتنا القادمة هي التوسع لأن نكون في أماكن أخرى”، لافتة إلى أن النادي أطلق استبانة لمعرفة اهتمامات القراء لمعرفة العناوين الجاذبة لهم، مجدولاً أعماله بجلستين شهرياً على مدى العام، ليكون الإجمالي 24 جلسة ثقافية متنوعة.
وكان نضد انطلق بأمسية ” ثلاثية نضد ” على أرض مركز إثراء باستضافة الكاتب فاضل العماني الذي تناول إشكالية القراءة كظاهرة وممارسة اجتماعية، ومدى العمق الثقافي في القراءة والاحتياجات الفكرية والروحية، وأبرز التوصيات لقراءة أكثر وعياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” نضد” يستقطب القارئات، ويجعل ” إثراء ” مقر انطلاقته “ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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