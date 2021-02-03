نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر رجب وباقي شهور سنة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد و كم باقي على التأهيل الشامل،وايضا هل نزل راتب التاهيل لذلك في مقالنا هذا سوف نشرح لكم بالتفصيل موعد نزول راتب التأهيل الشامل لسنة 2021 جميع الشهور، وسوف نشرح لكم طريقة الصحيحة لمعرفة رصيد الراتب او الاعانة المقدمة من المملكة العربية السعودية الي المعاقين او الاسر التي تكفل ايتام، حيث خصصت وزارة العمل راتب شهري يقدم للكثير من الأسر السعوديين ليتم تحسين الظروف الخاصة بهذه الاسر، خاصتا خلال هذه الفترة التي تعد من أصعب الفترات على جميع الدول وليس السعودية فقط.

موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر جمادي الآخر (يناير) هــو

26-1-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر رجب (فبراير) هـــــــــــــــو

25-2-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر شعبان (مارس) هـــــــــــــــو

25-3-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر رمضان (ابريل) هـــــــــــــــو

26-4-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر شوال ( مايو) هـــــــــــــــو

26-5-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر ذو القعدة (يونيو) هـــــــــــــــو

27-6-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر ذو الحجة (يوليو) هـــــــــــــــو

26-7-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل شهر ذو الحجة(أغسطس) هـــــــــــــــو

26-8-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر محرم (سبتمبر) هـــــــــــــــو

26-9-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر صفر (أكتوبر) هـــــــــــــــو

26-10-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر ربيع الأول ( نوفمبر) هـــــــــــــــو

25-11-2021 موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر ربيع الثاني (ديسمبر) هـــــــــــــــو

26-12-2021

يعتبر التأهيل الشامل هو احدي فروع الضمان الاجتماعي لمساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ان التأهيل الشامل يساعد الحالات المرضية.

شروط الحصول علي التأهيل الشامل

ان لا يكون قد استغرقت عمر 45 عام بعد الاصابة

ان يكون تم تسجيلك بالفعل في وزارة العمل

ان لا يكون دخل المستفيد اكثر من اربعة الاف ريال سعودي

يجب ان تكون الاعاقة مسجلة في برنامج الاعانة

رواتب التأهيل الشامل حسب المرض

لكل نوع له راتب خاص به، بحجم الاصابة هل هي مبالغة ام محدودة