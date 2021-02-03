نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التاهيل الشامل لشهر رجب وباقي شهور سنة 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد و كم باقي على التأهيل الشامل،وايضا هل نزل راتب التاهيل لذلك في مقالنا هذا سوف نشرح لكم بالتفصيل موعد نزول راتب التأهيل الشامل لسنة 2021 جميع الشهور، وسوف نشرح لكم طريقة الصحيحة لمعرفة رصيد الراتب او الاعانة المقدمة من المملكة العربية السعودية الي المعاقين او الاسر التي تكفل ايتام، حيث خصصت وزارة العمل راتب شهري يقدم للكثير من الأسر السعوديين ليتم تحسين الظروف الخاصة بهذه الاسر، خاصتا خلال هذه الفترة التي تعد من أصعب الفترات على جميع الدول وليس السعودية فقط.
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26-12-2021
يعتبر التأهيل الشامل هو احدي فروع الضمان الاجتماعي لمساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ان التأهيل الشامل يساعد الحالات المرضية.
شروط الحصول علي التأهيل الشامل
- ان لا يكون قد استغرقت عمر 45 عام بعد الاصابة
- ان يكون تم تسجيلك بالفعل في وزارة العمل
- ان لا يكون دخل المستفيد اكثر من اربعة الاف ريال سعودي
- يجب ان تكون الاعاقة مسجلة في برنامج الاعانة
رواتب التأهيل الشامل حسب المرض
لكل نوع له راتب خاص به، بحجم الاصابة هل هي مبالغة ام محدودة
|الاعاقات البسيطة
|10000 رال سعودي
|مرض الانيميا وما شبه
|10000 رال سعودي
|ضعف في السمع
|14000 ريال سعودي
|فقد البصر
|20000 ريال سعودي
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