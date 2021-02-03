بلادي – الرياض :
أكّدت وزارة الطيران المدني المصرية في بيانٍ، اليوم (الأربعاء)، استمرار شركة مصر للطيران في تسيير رحلات العودة من المملكة، وذلك لنقل مواطنيها وغيرهم من الجنسيات إلى مصر أثناء فترة التعليق.
وأضافت أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى السعودية في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا، مهيبةً بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال التواصل مع الشركة.
يأتي ذلك عقب تعليق المملكة السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 9 مساء اليوم الموافق 3 فبراير 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الطيران المدني” المصرية: “مصر للطيران” مستمرة في تسيير رحلات العودة من المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.