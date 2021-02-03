“الطيران المدني” المصرية: “مصر للطيران” مستمرة في تسيير رحلات العودة من المملكة

بلادي – الرياض :

أكّدت وزارة الطيران المدني المصرية في بيانٍ، اليوم (الأربعاء)، استمرار شركة مصر للطيران في تسيير رحلات العودة من المملكة، وذلك لنقل مواطنيها وغيرهم من الجنسيات إلى مصر أثناء فترة التعليق.

وأضافت أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى السعودية في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا، مهيبةً بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال التواصل مع الشركة.

يأتي ذلك عقب تعليق المملكة السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 9 مساء اليوم الموافق 3 فبراير 2021.