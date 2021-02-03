“توكلنا”: نواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت في انقطاع الخدمة ونعمل على حلها

بلادي – الرياض :

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم (الأربعاء)، أن التطبيق يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاع في الخدمة للمستفيدين.

وأكد أن الفريق التقني يعمل بشكل متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، لافتاً إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات “تطبيق توكلنا” في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

يُذكر أن بعض المغردين قد واجهتهم مشاكل تتعلق بالدخول إلى التطبيق، وذكروا ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم “توكلنا” على “تويتر”.