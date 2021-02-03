كراني: الدفء يبدأ في التلاشي صباح الخميس.. وتكوّن ركامي رعدي مصحوب بأمطار غزيرة الجمعة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم (الأربعاء)، عن توقعاته للحالتين الجوية والمطرية في المملكة يومي الخميس والجمعة.

وأوضح أن صباح الغد يبدأ تلاشي الدفء عن المناطق الشمالية الغربية، كما يبدأ التكون الركامي الرعدي في التمدد على كافة سواحل تبوك.

وأضاف أن التكون الركامي الرعدي سيغطي كافة شمال المملكة، ويتجه تدريجياً للمنطقة الوسطى والغربية والمرتفعات يوم الجمعة، مصحوباً بأمطار غزيرة وبرد وانعدام رؤية وسيول، مشدداً على ضرورة اجتناب الأودية.