بلادي – الرياض :
كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم (الأربعاء)، عن توقعاته للحالتين الجوية والمطرية في المملكة يومي الخميس والجمعة.
وأوضح أن صباح الغد يبدأ تلاشي الدفء عن المناطق الشمالية الغربية، كما يبدأ التكون الركامي الرعدي في التمدد على كافة سواحل تبوك.
وأضاف أن التكون الركامي الرعدي سيغطي كافة شمال المملكة، ويتجه تدريجياً للمنطقة الوسطى والغربية والمرتفعات يوم الجمعة، مصحوباً بأمطار غزيرة وبرد وانعدام رؤية وسيول، مشدداً على ضرورة اجتناب الأودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كراني: الدفء يبدأ في التلاشي صباح الخميس.. وتكوّن ركامي رعدي مصحوب بأمطار غزيرة الجمعة على هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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