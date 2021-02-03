الكويت تمنع دخول غير المواطنين إلى أراضيها وتغلق الأنشطة التجارية

بلادي – الرياض :
قررت الكويت منع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من 7 فبراير المقبل، وذلك للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بعد تزايد الإصابات.
وتضمنت قرارات صدرت اليوم الأربعاء إغلاق جميع الأنشطة التجارية من 8 مساء إلى 5 فجراً مع استثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
وشمل الإغلاق أيضاً صالات استقبال المطاعم والأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية “الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية، وكذلك منع التجمعات بما فيها الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
ونصحت المواطنين الراغبين في السفر في الوقت الراهن بتأجيله إلى وقت لاحقن بعد أن سجل اليوم 756 إصابة جديدة بالفيروس .
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