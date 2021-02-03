هل يجوز الزواج قبل سداد الديون؟.. المفتي يجيب

بلادي – الرياض :

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الأربعاء)، مقطعا صوتيا أوضح فيه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الحكم الشرعي فيمن عليه ديون ويرغب في الزواج، وأيهما أولى.

وجاء ذلك رداً على شاب يسأل عن وجوب سداد الديون أولاً ثم الزواج، حيث قال آل الشيخ: “الحكم يختلف، فإذا سمح لك الدائنون بتأجيل الديون فعليك بالزواج، وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك”.