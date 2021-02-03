بلادي – الرياض :
نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الأربعاء)، مقطعا صوتيا أوضح فيه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الحكم الشرعي فيمن عليه ديون ويرغب في الزواج، وأيهما أولى.
وجاء ذلك رداً على شاب يسأل عن وجوب سداد الديون أولاً ثم الزواج، حيث قال آل الشيخ: “الحكم يختلف، فإذا سمح لك الدائنون بتأجيل الديون فعليك بالزواج، وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يجوز الزواج قبل سداد الديون؟.. المفتي يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.