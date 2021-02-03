شرطة الرياض: ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات

بلادي – الرياض : صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، مواطن في العقد السادس من العمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

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