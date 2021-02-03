بلادي – الرياض :
أكدت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، على ضرورة التقيّد بـ”منصة صحة” للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم.
وأوضحت أن التقارير الطبية يجب أن تكون مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.
يذكر أن المجلس الصحي – ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية – أصدر 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية عام 2020م للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر “منصة صحة” منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التعليم”: يجب التقيد بـ”منصة صحة” في الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.