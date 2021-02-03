“التعليم”: يجب التقيد بـ”منصة صحة” في الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، على ضرورة التقيّد بـ”منصة صحة” للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم.

وأوضحت أن التقارير الطبية يجب أن تكون مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

يذكر أن المجلس الصحي – ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية – أصدر 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية عام 2020م للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر “منصة صحة” منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.