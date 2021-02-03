نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تطبيق توكلنا Tawakkalna للاندرويد والآيفون وطريقة استعراض الجواز الصحي وتعديل وإضافة العنوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت تطبيق توكلنا اصبح متاحاً الآن للاندرويد والايفون وبالتالي يمكنكم الآن تثبيت التطبيق والحصول على العديد من الخدمات المختلفة، كما يمكن إضافة أو تعديل العنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا بكل سهولة، وكذلك الحصول على الجواز الصحي وغيرها من الخدمات المختلفة، حيث تتخذ المملكة العربية السعودية اجراءات احترازية مشددة لتفادي الموجة الثانية من جائحة وباء كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية، والجدير بالذكر أن تحميل تطبيق توكلنا على الجوال والتسجيل به واستخدامه اصبح إجباري، حيث لا يمكنك بعد الآن دخول المجمعات إلا عن طريق تطبيق توكلنا Tawakkalna وبالتالي نستعرض طريقة تسجيل توكلنا سواء كنت زائر أو مقيم أو مواطن وهذا ما نوضحه بالتفصيل.

الآن يمكنكم تحميل تطبيق توكلنا للاندرويد والايفون بكل سهولة حيث يمكن تحميل تطبيق توكلنا لهواتف الاندرويد عبر متجر جوجل بلاي، وفي حالة الرغبة في تثبيت تطبيق توكلنا على الايفون فيتم ذلك من خلال متجر ابل ستور.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

التسجيل في توكلنا ليس بالأمر الصعب فبعد تحميل تطبيق توكلنا على الجوال يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل.

فتح تطبيق توكلنا على الجوال.

إذا كنت من المسجلين في ابشر فيمكنك إدخال رقم الهوية أو رقم الجوال أو هوية مقيم وكلمة المرور ثم التسجيل وسوف يصل الكود على هاتفك.

ثم إعادة إدخال الكود الذي تم إرساله على هاتفك، وإذا ظهر لك العلامة الخضراء فإنه لم تتم إصابتك وبالتالي يمكنك دخول المجمعات.

معاني الأكواد الملونة في تطبيق توكلنا

يمنك الآن التعرف على جميع الاكواد الملونة ومعاني هذه الأكواد والتي تتواجد على تطبيق توكلنا والتي تمكن مستخدم التطبيق من معرفة حالته الصحية.

اللون الأخضر يعني انه لم يتم إصابتك بالوباء.

اللون البني يعني انك مصابك بكورونا.

اللون البرتقالي يعني انك مخالط لحالة مصابة.

اللون الأزرق يعين انك قادم من سفر (أ).

اللون البنفسجي يعني انك قادم من سفر (ب).

طريقة إضافة وتعديل العنوان الوطني من تطبيق توكلنا

بعد إمكانية استعراض العنوان الوطني من خلال تطبيق توكلنا اصبح الآن من السهل إجراء العديد من الخدمات الخاصة بالعنوان الوطني عبر تطبيق توكلنا بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات التالية الموضحة:

الدخول على القائمة الرئيسية.

ثم اختيار الخدمات.

الدخول على العنوان الوطني في الخدمات اللوجستية.

سوف تظهر لك قائمة بالعناوين الوطنية التي تم تسجيلها.

يمكنك إضافة عنوان جديد أو تعديل العنوان الوطني الحالي.

تعبئة البيانات الموضحة.

ويوضح الفيديو التالي خطوات التعديل وإضافة عنوان وطني جديد من خلال تطبيق توكلنا لزيادة التوضيح.

طريقة عرض الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا

من خلال تطبيق Tawakkalna يمكنك عرض الجواز الصحي الخاص بك بكل سهولة، وذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي: