عش لنفسك ولاتعش لغيرك…..بقلم / سلوى البلادي

عِش كريما بذاتك، عش عفويا بتصرفاتك،عش مُحبا لنفسك الحقيقية لا المزيفة،عش بوجهك الحقيقي حتى وإن كان قبيحا يكفي أنه يُمثلك أنت لا غيرك،لا تتوقع أن يقبل بك من قبلت به، أو أن يحبك من أحببته،لأن القلوب نبض وميول ، فلا تجبرها أن تنبض أو تميل لأجلك .

عش من أجل نفسك،و أدر ظهرك لمن لا يستحقك، فمن لا يشعر بسعادة في قربك ، تأكد أن سعادتك ستكون في بُعده.

ابتعد عن الحرام، وعش حياتك، كل لحظة، ألبس ما تريد، و أفعل ما يسعدك، عش لنفسك لا لغيرك، كن ما تحب أن تكون، لا ما تريد من غيرك أن يراه، كن انت.

لا تنتظر من أحد أن يجلب لك الزهور، ازرع حديقتك بنفسك،

ابحث عن أبسط الأشياء و افعلها.

لا تنتظر من الناس أشياء قد تصعب عليهم، عش حياتك وحاول تغيير مشوارك.

غير مستواك المعيشي والفكري، كن ملكا على ذاتك ولا تكن عبدا لغيرك.

عش حياتك بعفوية ولا تؤذي من حولك، عش حياتك فخورا بنفسك، قويا لأجلك، قنوعا بقلبك، لا تسمح لنفسك أن تكون عبدا للشهوات والمال، كن كالسهم ترجع إلى الوراء لكي تصل إلى هدفك بكل قوة، فالحياة تكون للضعفاء قاسية، وللأقوياء جميلة و مرتوية.

تذكر جيدا أن الحياة لن تكون دائما كما تريد، عش بالطريقة التي ترسمها ظروفك، لا تحاول العيش بإيماءات ظروف ليست ظروفك.

عش حياتك، بشكلك، بلونك، بغناك، بفقرك، بأنفك الطويل بتأتأتك، بعينيك الصغيرتين، بهويتك بنسبك بدينك بإيمانك،لا تدعي ما ليس فيك، لا تتغير من أجل شخص ما أو غرض ما، لا تكن أنت لغيرك، كن أنت لنفسك، عش حياتك أنت، وإلا سيفوتك الكثير.

لا تخسر قيمتك بكلمه، ولا تفقد احترامك بزله، ولا تجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك، فالناس قلوبها متقلبه قد تحبك اليوم، وتكرهك غدا .

عِش لنفسك لا لغيرك وأرضِي ربّك وضميرك ولا حاجة لك برضا الناس عنك.