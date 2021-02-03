نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز حزب الرئيس الغابوني في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في الغابون، فوز حزب الرئيس الغابوني علي بونجو أونديمبا بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ حيث حصل على 45 مقعداً من بين 52.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أنه سيتم تعيين 15 عضواً آخرين من قبل رئيس الدولة في مجلس الشيوخ الذي سيضم 67 عضواً في البرلمان.

ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ في الغابون لمدة ست سنوات.