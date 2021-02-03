نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناورة تختتم معسكر المنتخب السعودي الاستكشافي الثاني تحت 20 عاماً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، الذي جاء في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة -التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية- بالتعادل بنتيجة 3-3، وهدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي الوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثانية.

وجاء هذا التجمّع الثاني ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.