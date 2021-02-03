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عمر شويل - جدة يعد نقل ملكية المركبة و تجديد رخصة القيادة، من الأمور الشائعة التي يقوم بها أصحاب المركبات و التي لا يعرف البعض بأن هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها أن يقوم بتلك الأمور، و التي كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن أن هناك حالة واحدة يمكنها أن تقف حائلا ضد القيام بتلك الأمور، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها من أجل توضيح جميع النقاط الضرورية التي تهم كلا من المواطنين والمقيمين من مالكي السيارات في شتى أنحاء المملكة، حتى يكونوا على دراية كافية بالقوانين لمساعدتهم على الالتزام وعدم الوقوع تحت طائلة القانون و التعرض إلى العقوبات التي تتراوح فيما بين السجن و الغرامات المختلفة، ويعتبر الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر” هو المنصة الأبرز التي تطل منها حتى ترد على أسئلة و استفسارات المغردين، حيث كشفت من قبل عن شروط نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى والإجراءات في حال تم سرقة لوحة المركبة أو فقدها، وما هي شروط إسقاط المركبة القديمة من السجلات والخطوات التي يقوم بها مالك المركبة في حالة كانت لوحة السيارة غير واضحة وأخرها كانت تدو حول تركيب ستائر داخل المركبة.

متى يمنع نقل ملكية المركبة أو تجديد رخصة القيادة؟ المرور السعودي يجيب

وقد كشف الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي مؤخرا، خلال رده على استفسار من أحد المواطنين حول تجديد الرخصة بأن هناك حالة واحدة لا يمكن فيها تجديد رخصة القيادة أو نقل ملكية المركبة وهي أن يكون هناك وجود إيقاف خدمات، مؤكدة على أنه يلزم أيضا القيام بتسديد المخالفات في حالة نقل ملكية المركبة من شخص الى شخص آخر.

أما عن الإجراءات التي يجب القيام بها في حالة تجديد رخصة القيادة، و التي يمكن أن يقوم المواطن بتجديدها عن طريق حسابه الخاص عبر بوابة أبشر الإلكترونية ودون الحاجة إلى المراجعة الميدانية ،فقد كشف الحساب الرسمي لإدارة المرور إلى أنها تتضمن عدة خطوات، و هي:

سداد قيمة الرسوم والمخالفات

إجراء الفحص الفني للمركبة.

التأمين

وقد تساؤل أحد المواطنين عن إمكانية تجديد استمارة السيارة دون إجراء الفحص الفني للمركبة، و هو ما رد عليه الحساب الرسمي بأنه لا يمكن تجديد استمارة المركبة دون أن يقوم صاحب المركبة بسداد قيمة الرسوم وقيمة المخالفات، إضافة إلى إجراء الفحص الفني والتأمين .

ما هي الخدمات الخاصة بالمرور ويمكن للمواطن تنفيذها من خلال تطبيق “أبشر” الإلكتروني ؟

هناك عدد من الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق “أبشر” الإلكتروني ، أو عبر الموقع الإلكتروني لبوابة أبشر: www.absher.sa ، و هي كالتالي: