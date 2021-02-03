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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل حساب أبشر من خلال الأهلي موبايل وأهم الخطوات، حيث يعتبر تفعيل حساب أبشر من خلال الأهلي التجاري من أهم الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أحد المنصات المهمة والرئيسية والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين المقيمين بداخل نطاق المملكة العربية السعودية، حيث تستطيع من خلالها الحصول على العديد من الخدمات التي تقدم إلى الأفراد والشركات، كما أن منصة أبشر الإلكترونية تقون بتحقيق عدة أهداف خاصة بها، لذا فاليوم سنقدم لكم طريقة تفعيل حساب أبشر عن طريق بنك الأهلي التجاري وأهم الخطوات المطلوبة، وأيضاً الرابط الخاص بالمنصة.

طريقة تفعيل حساب أبشر من خلال الأهلي موبايل

ومن الجدير بالذكر أن منصة أبشر الإلكترونية تعتبر بمثابة أحد أهم البوابات الإلكترونية التي تكون تابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، ويمكنك الدخول إلى المنصة الإلكترونية من خلال رابط الوصول المباشر.

وتقوم منصة أبشر الإلكترونية فى المملكة بتقديم العديد من الخدمات وتوفر تسهيلات كثيرة للمواطنين ومن بين هذه الخدمات وأهمها الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم اللوحة أو الهاتف

ونظرا لأهمية منصة أبشر وخدماتها العديدة التي توفرها للمواطنين داخل السعودية وأهدافها العديد لتوفير الوقت والجهد للمواطنين، فسنقوم بتقديم أفضل طريقة لتفعيلها عن طريق بنك الأهلي التجاري عن طريق الهاتف ودون الحاجة إلي الذهاب إلى الخروج من المنزل.

يمكننا القول بأنه هناك ثلاث طرق متوفرة يمكنك الإعتماد عليها لتفعيل الحساب عن طريق بنك الأهلي التجاري، من خلال خدمة الأهلي أون لاين، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، أو أيضا من خلال خدمة الأهلي موبايل.

أولا طريقة تفعيل الحساب عن طريق الأهلي موبايل

أولا ينبغي عليك أن تقوم بتحميل تطبيق الأهلي موبايل الإلكتروني عن طريق متجر جوجل أو أبل ستور.

وبعد التحميل وتثبيت التطبيق عليك القيام بتسجيل الدخول إلي التطبيق بكتبابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختار كلمة سداد الفواتير.

وبعدها اختار تفعيل أبشر

قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

ثم الضغط على ارسال ثم كلمة تأكيد حتي يتم تكملة العملية.

وعند الإنتهاء سنتلقي رسالة بنجاح وانتهاء العملية.

ثانيا تفعيل الحساب من خلال الأهلي أون لاين

أولا عليك تسجيل الدخول إلى موقع الأهلي أون لاين التابع للبنك وذلك من خلال الرابط الخاص بالموقع

ثم قم بتسجيل اسم المستخدم والرقم السري أيضا بشكل صحيح ثم الضغط على أمر الدخول.

ثم اختار أمر سداد ومنها أمر المدفوعات الحكومية والاسترداد وبعدها اختار تفعيل أبشر.

ثم قم بتسجيل البيانات الخاصة بك والتأكد من انها صحيحة.

ثم الضغط على إرسال وبعدها تأكيد، وسوف يظهر لك إيصال بنجاح إتمام العملية.

ثالثا تفعيل الحساب من خلال ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك