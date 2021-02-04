نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الـ 31 لحساب المواطن وشروط الحصول على الدعم لحساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصتاََ تويتر من داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الـ 31 الدفعة الأخيرة، وتم الإعلان أن لم يتم صرف الدعم المادي ألا لذوي الاستحقاق فقط، ويوفر شروط الصرف التي تم وضعها، علما بأن بعد وضع الدفعة الـ 29 وجاء برنامج حساب المواطن لدعم المواطنين المتضررين بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

أعلن برنامج حساب المواطن على كافة المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن أهمية القيام بالإفصاح الصحيح عند التسجيل في برنامج حساب المواطن، وأيضا سوف يتم تحديد أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها.

أنواع الدخول :

١. الراتب الشهري :

هو الراتب الشهري للمستفيد المتقدم سعودي من القطاعات الخاصة، والحكومية، والعسكري، وغير ربحي أيضا.

٢. الراتب التقاعدي:

هو الراتب الشهري للمستفيد السعودي بعد انتهاء خدمته في المملكة العربية السعودية من خلال القطاع الخاص، أو الحكومي، أو العسكري

٣. النشاط التجاري :

النشاط التجاري يشمل العائد الناتج من الأنشطة التجارية، أو الاستشارات المالية، أو الأصول العقارية أيضا.

ويوجد مصادر أخرى وهو مصدر يحصل عليه المتقدم سعودي المستفيد من أي مصدر موثوق به آخر مثل حصوله على مبالغ دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين حافز أو ساند أو مكافأة الأئمة أيضا، وتم الإعلان عن مواعيد إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات المحدد بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي.

ومن شروط الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الدفعة 31 ويجب على جميع المستفيدين من الدعم أن يكون متوفر في الشخص المتقدم في برنامج حساب المواطن، بحيث يكون له الحق في صرف الدفعة الـ 31 لشهر يونيو 2020 م

شروط الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل على المنحة. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية. على المتقدم أن تكون أرملة أو مطلقة.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على المنحة، ويجب أن يكون ذوي الدخل المنخفض أيضا، ويجب أن يكون المتقدم للدعم مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم، وهذا الدعم للارملة والمطلقة للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن.

إيداع صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم :

زادت محركات جوجل في البحث عن إيداع صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حيث أن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع وصرف الدفعة الجديدة، حيث أن قيام كل مواطن مستفيد من الدعم المادي المخصص، حيث أن سوف يتم إيداع يوم 10 فبراير الجاري 2021م.