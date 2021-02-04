نظام نور تسجيل اولى ابتدائي 1443 بالخطوات من حساب ولي الأمر

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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل اولى ابتدائي 1443 , بَعد فَتح باب التَسجيل في نظام نور للطُلاب المٌستجدين، يَبحث أولياء الأمور عن طريقة تَسجيل أولى ابتدائي شرط اجتياز الطُلاب الشروط الواجب تَوافرها، ولقد تم أخذ كل الإجراءات والاستَعدادات لتَلقي كل الطلبات الخاصة بالطُلاب الجُدد عبر نظام نور، وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف على كل المعلومات الخاصة بَمواعيد التسجيل، وخَطوات التَسجيل لولي الأمر في نظام نور.

نظام نور تسجيل اولى ابتدائي 1443

رابط نظام نور من الأمور التي يَجب معرفتها سواء أكانوا أولياء أمور أو طُلاب، لأنه بخلاف أنه يُساعد في تَسجيل الطُلاب المٌستجدين في الصف الأول الابتدائي، إلا أنه أيضًا يُساعد في معرفة كل الأخبار الخاصة بالمنظومة التَعليمية، بالإضافة إلى أنه يُمكن الدخول عبر مَنصة مدرستي وغيرها من الأمور من خلال التسجيل في نظام نور.

مراحل نظام نور اولى ابتدائي 1443

حددت وزارة التَعليم السعودية أنه تَم فَتح باب التَسجيل للأطفال التي يَبلغ عمرهم 6 سنوات أو أقل من 90 يومًا، وحتى سن الحادية عشر وثلاث أشهر كَحد أقصى، ويَتم التَسجيل وفقًا لخَطة زَمنية مُحددة كالآتي:-

المرحلة الأولى

الفترة من 11/6/1442 (24/1/2021) وحتى 24/6/1442 هـ (6/2/2021): بدء تَلقي طلبات التَسجيل للطُلاب السعوديين في مَدارس تَحفيظ القرآن الكريم الحكومية، حتى يَتم المُفاضلة بها.

الفترة من 25/6/1442 هـ (7/2/2021) وحتى 13/7/1422 هـ (25/2/2021): يَتم إجراء المُفاضلة في المدارس التي تَم تَسجيل الطُلاب المُسجلين في رابط نظام نور، مع مُراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

المرحلة الثانية

وتبدأ المرحلة الثانية في يوم 11/6/1442 هـ (24/1/2021) لبدء طُلاب تَسجيل الطُلاب السعوديين الجنسية، المقيمين غير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية، والمَدارس الأهلية التي تَخضع للبرامج الدولية.

المرحلة الثالثة

وتبدأ المرحلة الثالثة في يوم 14/7/1442 هـ (26/2/2021) لتسجيل الطُلاب المُستجدين للأطفال من الأمهات السعودية المُتزوجة من مواطنين غير سعودية، للالتحاق بالمدارس الحكومية، بالإضافة للتسجيل في مدارس تَحفيظ القرآن الحكومية التي لا يَتم بها إجراء المُفاضلة.

المرحلة الرابعة

وتبدأ المرحلة الرابعة من يوم 14/8/1442 هـ (27/3/2021): فتح باب التَسجيل للطُلاب الغير سعوديين من (القبائل النازحة، ودول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين)، وهؤلاء الطُلاب، وتَسري عليهم نَفس شروط الطُلاب السُعوديين.

المرحلة الخامسة

وتبدأ المرحلة الخامسة من يوم 5/9/1442 هـ (17/4/2021): للطُلاب الغير سعوديين (خاضعين للنسبة المُحددة) الذي يَعمل آباءهم في القطاع الحكومي.

المرحلة السادسة

وتبدأ المرحلة السادسة من يوم 19/9/1442 هـ (1/5/2021): تَسجيل الطُلاب الغير سعوديين للخاضعين للنسبة المُحددة الذي يَعملون ّأولياء أمورهم في القطاع الخاص.

المرحلة السابعة

وتبدأ المرحلة السابعة من يوم 4/10/1442 هـ (16/5/2021): تَسجيل الأطفال خريجي الروضة الحكومية، والأهلية التي تَم اعتمادها في نظام نور، لجميع الجنسيات بَجميع أنواع المدارس.

على أن لا يَتم غلق باب التسجيل في أيً من المراحل حتى يوم 19/2/1443 هـ (26/9/2021).

نظام نور حساب ولي الأمر

بَعد معرفة المَواعيد المُحددة لكل مراحل التَسجيل للطُالب المٌستجدين الصف الأول الابتدائي، يَجب معرفة ما هي خطوات تَسجيل ولي الأمر للطلاب في نظام نور، والذي تَتم عن طريق الدخول على الرابط الرسمي وإتباع هَذه الخطوات الآتية:-