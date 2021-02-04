ربما …… هي مجرد وجهة نظر … للكاتبة الصحفية / ناهد رطروط

الأسرة هي حجر الأساس في بناء أي مجتمع، فهي التي تشكل ملامحه و ترسم طريقة عيشه وترسي تقاليده وتدشن عادته وهي الملاذ الآمن لأفراده، فالإنسان دون أسرة كالفرع الملقى على الأرض بإمكان أي كان أن يدوسه فلا جذع يحميه ولا أوراق تظله، أو بأمكاننا أن نقول أن الإنسان دون أسرته كريشة في مهب الريح القليل من الهواء قادر على أن يعبث بها فيلق بها هنا و هناك فهي بلا جذور تثبتها في الأرض وتدعم وقوفها في وجه العواصف العاتية دون أن تهتز.

إن الأسرة كأي شيء في الدنيا تحتاج لتأسيس قوي قادر على مصارعة الأيام فلا تهزمه و متين وراسخ قادر على الصمود في وجه عواصف الحياة و نوائب الدهر فلا تحن له قامة وأساس الأسرة مكون من نصفين رجل و امرأة لذلك على كل منهما أن يحرص على إيجاد النصف الملائم له فإن اكتشف أي منكما أن النصف الذي وجده غير ملائم له أكبر منه أو أصغر أو لا يليق به عليه التراجع و التوقف عن السير نحو الهاوية والبدأ من جديد ولكن لكي نوفر على أنفسنا سنوات من السير في الطريق الخاطيء علينا أن نحرص من البداية على العثور على النصف الملائم لنا كي نجنب أنفسنا و من معنا الكثير من الألم و العذاب خاصة أن اختيارنا الخاطيء قد يدفع ثمنه أبرياء لاذنب لهم سوى أننا أشخاص في حياتهم و أتمنى من كل شاب و شابة أن يراعي عند زواجه أنه لا يختار حبيبا وحبيبة لحياته فقط وإنما يختار و تختار أما و أبا لأولاده و أولادها لذلك علي أن أقول أن الحب وحده لا يكفي نعم صحيح ما قرأتموه الحب وحده لايكفي لبناء أسرة، قد تبهرك عزيزي الشاب المرأة الجميلة وتلفت نظرك المرأة المثقفة وتثير إعجابك تلك المثقفة وقد تفكر أن العاملة ستعينك على الحياة وقد تأخذ عقلك الذكية لكنك إلى الآن لم تبحث في أي منهن عن أم لأبنائك ونسيت قوله صل الله عليه و سلم:{ و اظفر بذات الدين تربت يداك } و أنت عزيزتي الشابه لا تسمحي لوسامة الشاب أو مركزه أو ماله بأبهارك بل ابحثي عمن يكون أبا صالح وسندا قويا لك ولأبنائك.

المشاكل التي تتفاقم كل يوما أكثر من سابقه في مجتمعاتنا هي مشكلة الطلاق فشبح الطلاق يتمادى ببسط أجنحته على حياتنا أكثر فأكثر ، لماذا ياترى؟؟؟ و لماذا لم ينتشر الطلاق بهذه الكثرة بين أجدادنا في سالف العصر و الأوان؟ قد يكون لتغير أنماط الحياة دور كبير، ولكن البطولة لحياة الانفتاح و من وجهة نظر متواضعة أرى أن لفترات الخطوبة الطويلة و الزواج عن حب الدور الأكبر في تلك المأساة التي نعيشها وتتكرر أمامنا كل يوم وهذا عائد لعدة أسباب أولها أن الكثير يعجز عن التفريق بين حياة الحب الوردية وحياة الزواج الواقعية فجمال الحب أنه خال من المسؤوليات و كل ما يسعى له الحبيبان إسعاد بعضهما و السعي الحثيث للقاء قد يكون مسروقا من الأهل والوقت والحياة نفسها أما الزواج فهو حياة كاملة واضحة تحتوي بطبيعة الحال على الكثير من الضغوطات والمسؤوليات التي تولد المشاكل التي قد تكون بمثابة صفعة توقظ الحبيبان من أحلام الحب. السبب الثاني أن فترة الحب و الخطوبة فترة فترة مكبلة بالوعود بالمستحيلات والسعادة المطلقة و الأحلام التي ترتكز على لم شمل الحبيبان بالزواج و أنا هنا لا أتهم أي من الطرفين بالكذب و إنما أقصد السذاجة فهما يتكلمان و يخططان لحياة لما يسبحا في بحرها ولم يخبترا مدها و جزرها و لم يعرفا أن رياحها في أغلب الأحيان تأتي بما لاتشتهيه سفنهما و قد تكسرها مع الأسف الشديد أحيانا أخرى و هذا بطبيعة الحال يرفع سقف التوقعات و يزيد من مساحة الأحلام حتى ينزل الطرفان من جنة الحب ويعيشان على أرض الواقع و يرى كل منهما الأخر بكامل أحواله حتى تلك التي كانت مخفية و يفهم كلاهما أن الحياة تكسر الكثير من أجنحة الوعود التي كانا يحلقان بها و أن الواقع يختلف عن الأحلام وهنا يشكل مدى وعي الطرفان الفارق، فإن كانا على درجة من الوعي لاستيعاب هذه الفوارق والأمور و إن كان الحب حقيقي ومساحة الصدق في إبراز جوانب الشخصيات الحقيقية في فترة ما قبل الزواج أقوى من الكذب كانت صفعة الحياة أخف وكان تقبل الواقع أقوى وكانت قدرتهما على الإمساك بأيدي بعضهما لتجاوز محن الحياة اكبر فيقويان ببعض لتجاوزها ليكملان الطريق معا لنهايتها وهنا لا يكون الزواج نهاية قصة الحب بل تتويجا لها.

و أخيرا نشكر الله على كل ما وهبه لنا من نعم و أفضال و أهمها الأمان المتمثل في الأسرة التي نشعر في كنفها بالأمان والدفئ و الحنان وكلها كفيلة بإخراج أشخاص أقوياء وأصحاء يشكلون لبنات أساسية لبناء مجتمع سوي قوي قادر على حماية نفسه و مجابهة كل الصعاب، أبناء هم فخر للأوطان بعلمهمهم وهممهم لذلك على كل شاب و فتاة أن يحرصا على اختيار نصفهم الآخر لأكمال مشوار الحياة للنهاية وليس اختيار مجرد حبيب أو حبيبة.