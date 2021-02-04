نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على طاقات والتسجيل في حافز البحث عن عمل ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة التسجيل في حافز عن طريق موقع طاقات بعد التحديثات الأخيرة والتي قامت بربط بيانات التسجيل في حافز والتقديم على طاقات بحسابك في منصة أبشر، أي يجب أن يكون لديك حساب مسبق في أبشر كي يمكنك التقديم على طاقات والتسجيل في حافز، ويجدر الإشارة هنا لمن لا يعرف ما هو حافز ؛ هو برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن عمل وتحفيزهم وتعزيز فرص حصولهم على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، وذلك من خلال نوعين من البرامج وهما حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل.

خطوات التقديم على منصة طاقات:

الذهاب إلى الرابط الرسمي لموقع طاقات. ثم الضغط على تبويب تسجيل جديد. يتم تحويلك إلى صفحة نفاذ ، قم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك في أبشر، ثم كود التحقق وبعدها قم بالضغط على تسجيل الدخول. بعد ذلك تصلك رسالة على جوالك بها كود التحقق الخاص بك في أبشر قم بإدخال ثم الضغط على متابعة. وبذلك يكون قد تم التحقق من بياناتك ، ونأتي للمرحلة الثانية وهي تحديث البيانات للتسجيل في حافز. تأتي لك صفحة تحديث رقم الهاتف لتبديل رقم الجوال المسجل في أبشر بالرقم الذي تريد التسجيل به في حافز ثم الضغط على تأكيد. سوف تصلك رسالة على جوالك بها كود لتغيير رقم الهاتف قم بإدخاله في الصفحة الظاهرة أمامك ثم الضغط على إرسال. بعدها قم بإضافة أو تحديث البريد الإلكتروني الخاص بك ثم الضغط على إرسال ثم الضغط على تحديث البيانات. لننتقل إلى إضافة المؤهل العلمي, قم بإدخال المؤهل العلمي، وجهة التخرج والتخصص وكافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على حفظ وإغلاق ثم الضغط على تأكيد. بعد ذلك تقوم بتوثيق البريد الإلكتروني الخاص بك عن طريق الضغط على كلمة تأكيد، لتصلك رسالة من طاقات على إيميلك قم بفتحها والضغط على الرابط المرفق بها. بعد تأكيد البريد الإلكتروني يقوم الموقع ينقلك إلى صفحة إدخال البيانات الشخصية ، قم بملء كافة البيانات المطلوبة مثل العنوان ومنطقة السكن وغيرها ثم الضغط على مربع نعم في اسفل الصفحة ومن ثمة الضغط على حفظ. لننتقل إلى صفحة الاستبيان عن حالتك الصحية وهل تعاني لا قدر الله من أي مشاكل صحية أو لا، قم بملء الاستبيان ثم الضغط على حفظ.

خطوات التسجيل في حافر البحث عن عمل:

بعد التسجيل في طاقات وتأكيد بياناتك يمكنك الآن التقديم على الخدمات المتعددة التي يقدمها ومن بينها حافز البحث عن عمل، والتي نهتم بها وبالتفصيل من خلال هذا المقال؛

قم باختيار حافز البحث عن عمل، ثم الضغط على تقدم هنا.

يتم تحويلك إلى صفحة تقديم برنامج حافز البحث عن عمل بها تعريف بالبرنامج والشروط التي يجب توافرها وغيرها ، بعد الإطلاع عليها قم بالضغط على التقدم هنا ثم حفظ.

، بعد الإطلاع عليها قم بالضغط على التقدم هنا ثم حفظ. ثم يتم تحويلك إلى صفحة إدخال بيانات الأيبان الخاص بحسابك البنكي ، ورقم جوال أحد الأقارب.

، ورقم جوال أحد الأقارب. ثم إدخال بيانات الدخل السنوي وبيانات التأمينات ، فإن لم يكن لديك دخل فاجعلها جميعاً صفر.

، فإن لم يكن لديك دخل فاجعلها جميعاً صفر. ثم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، والعودة إلى بداية الصفحة والضغط على تقديم الطلب، ثم الضغط على تأكيد.

ليصلك رسالة على جوالك بها كود التحقق من إجراء العملية، قم بإدخاله ثم الضغط على إرسال.

وبذلك تكون قد قمت بتقديم الطلب على حافز البحث عن عمل بنجاح، وسوف تصلك رسالة بخصوص حالة الأهلية للحصول على برنامج حافز في خلال مدة أقصاها شهر ونص.