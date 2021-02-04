نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح التسجيل في منصة أبشر السعودية لمالكي تأشيرات الزيارة 1442 دخول الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر يعتبر نظام أبشر من المنصات الإلكترونية الحكومية التي توفرها المملكة العربية السعودية لمواطنيها والمقيمين فيها، وهي أحد المنصات التي توفرها وزارة الداخلية، تفيد تلك المنصة في إنجاز الكثير من الإجراءات دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، ولذلك وفرت الوزارة إمكانية عمل حسابات عبر المنصة من خلال كتابة مجموعة من البيانات الخاصة بالمواطن.

قطاعات منصة أبشر

تم منصة أبشر مجموعة من أهم قطاعات المملكة العربية السعودية، وهي:

قطاع الأحوال المدنية.

قطاع المرور.

قطاع الجوازات.

قطاع ديوان الوزارة.

كيفية التسجيل في منصة ابشر

بمجرد الدخول على منصة ابشر سيتم تخييرك ما بين خدمات الأفراد والأعمال، ففي تلك الخطوة تقوم بالدخول على خدمات الأفراد، وتبدأ في إتمام عملية التسجيل من خلال الضغط على “مستخدم جديد”.

وبعد ذلك يتم كتابة مجموعة من البيانات المتعلقة بالمستخدم، وهي “رقم الهوية – رقم الجوال – اسم المستخدم باللغة الإنجليزية – كلمة المرور – عنوان البريد الإلكتروني – اللغة المفضلة”.

ثم تقوم بالتأشير على الموافقة لقواعد المنصة، ثم تقوم بالضغط على كلمة “التالي”، وسيتم إرسال رقم على الهاتف لتأكيد تفعيل الحساب، وبمجرد كتابته سيتم إنهاء التسجيل.

خدمات منصة أبشر

يتوافر في منصة أبشر ثلاثة من الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة من وزارة الداخلية عبر المنصة، وهي:

خدمة الاستعلامات: والتي تم (الاستعلام عن معلومات عن رخصة القيادة – الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين – التحقق من تفويض مراجعة قطاع – استعلام عن رقم الحدود – المخالفات العامة).

خدمة الأخبار: والتي يتم من خلالها الإعلان عن أي تغيير في قيم الغرامات والمخالفات أو الإعلان عن أي قاعدة مرورية جديدة، كما يتم الإبلاغ من خلالها عن أي ميزة أو خدمة جديدة تقدمها لمنصة.

خدمة المواعيد: وتم تلك الخدمة قسمين مهمان وهم “الجوازات – الأحوال المدنية”، ويمكن من خلالها حجز المواعيد للمواطنين.

أهداف منصة أبشر

يتم توفير كل هذا للكم الهائل من الخدمات عبر المنصة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

التسريع في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

إمكانية الربط بين منصات ومواقع الحكومة الإلكترونية.

تجنب حدوث التزوير والتزييف في الأوراق الرسمية.

توفير الوقت والمجهود لجميع أصحاب الحسابات على المنصة.