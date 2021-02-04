نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل إيقاف التجمعات والحفلات في السعودية وحقيقة وجود حظر كلي وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إيقاف التجمعات والحفلات في السعودية ، وقد انتشر اليوم منذ الصباح خبر يفيد بوجود نية للحكومة السعودية بإعادة فرض الحظر الكلي وذلك عن طريق وزارة الداخلية، وجاء ذلك بعد تصدر هاشتاغ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حظر كلي بأكثر من 20 ألف تغريدة، حول موضوع الحظر الجديد وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتاريخ اليوم الخميس بشأن الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي اتخذتها المملكة في بعض المناطق، بسبب وجود تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات ، حيث تقرر إيقاف المناسبات والحفلات بما فيهم حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها.

بيان إيقاف التجمعات والحفلات في السعودية

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة فإن الحظر يشمل أيضا قاعات الحفلات وصالات الأفراح سواء كانت المستقلة أو التي توجد داخل الفنادق وفي الاستراحات والمخيمات والتي يتم استخدامها لهذا الغرض، على أن تكون مدة الحظر 30 يوما من الممكن أن تكون قابلة للتمديد إن قضت الحاجة

بالتناسب مع ورد في هذه الفقرة يجب أن لا يزيد الحد الأقصى في التجمعات للمناسبات الاجتماعية عن أكثر من 20 شخص ولمدة عشرة أيام، بحيث من الممكن أن تمدد

إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمده 10 أيام من الممكن أن تمدد.

إغلاق دور السينما بحسب بيان وزارة الداخلية

هذا وشمل الإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية في المدن السعودية والأماكن التي توجد فيها ألعاب داخلية مستقلة أو التي توجد في المطاعم ومراكز التسوق، كما تم إغلاق الصالات الرياضية ومراكزها، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام قابلة للتمديد

القيام بتعليق خدمات الطلبات للداخلية في المطاعم والمقاهي والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، و لمدة عشرة أيام من الممكن أن تمدد مع الأخذ بعين الاعتبار عدم السماح لوجود أي تجمعات تنتج عن هذه الطلبات الخارجية

على أن تقوم وزاره الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل إغلاق للمنشآت المخالفة لأكثر من 24 ساعة وإن تكررت المخالفة سيكون الإغلاق لمدة يومين، ومن ثم أسبوع، إن تكررت مرة أخرى، وفي المرة الثالثة سيتم مخالفة المنشأة بإغلاق لأكثر من أربعة عشر يوما، على أن يتم الإغلاق لمدة شهر كامل في حال وجود مخالفة مرة أخرى.

وزاره الداخلية تعلن عن تكثيف الرقابة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مناطق المملكة

هذا وتضمن البيان أيضا العمل علي زيادة الرقابة وتطبيق البروتوكولات والاجراءات الصحية من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزاره الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة السياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للطيران المدني والعمل على اتخاذ ما يلزم لضبط جميع المخالفات في كافة الأماكن التي تحدث فيها وإنزال العقوبات المذكورة على المخالفين.

تسجيل دوريات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

كما ذكر بيان الوزارة أنه سيتم تكثيف الدوريات الرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل تطبيق الإجراءات والتأكد من التزام جميع المواطنين بـ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى في المقابر.

وارتداء الكمامات حتى في المقابر. يتم توزيع الصلوات على الجنائز في المقبرة وفي جميع الأوقات من جل تقليل عدد المشيعين فضلا عن تجهيز أماكن من اجل إقامة الصلاة للتباعد الاجتماعي، والحد من التجمعات الغير مرغوبة.

بيان وزارة الداخلية بخصوص المطاعم والمقاهي

ستقوم وزارة الشؤون البلدية ومعها الجهات الرقابية برفع مستوى الرقابة على المقاهي والمطاعم من اجل التأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على هذه الأماكن بتفعيل الكاميرات وتوفير لوحات تنبيهية تشير إلى وجود كاميرات في المكان، من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

متى يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات البيان الجديد من وزارة الداخلية

سيتم تطبيق كل هذا اليوم الخميس بتمام الساعة العاشرة مساء، والموافق اليوم الرابع من فبراير 2021، وتضيف الوزارة أن كل هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي من أجل الحفاظ على الصحة العامة، على أن يتم إخضاع هذه القرارات إلى التقييم بشكل دائم، من أجل تغييرها إن تطلب الأمر وبجميع الاتجاهات، الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية لم تعلن عن وجود أي حظر جزئي أو شامل بالنسبة للمواطنين، واقتصرت القرارات على ما تم ذكره أعلاه، وفيما يلي بيان وزارة الداخلية حول موعد تطبيق الإجراءات آنفة الذكر.