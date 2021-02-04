نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدر بيان إيقاف التجمعات والحفلات بالسعودية لمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كرونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر بيان إيقاف التجمعات والحفلات بالسعودية لمدة 30 يوما لمواجهة فيروس كرونا لقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية عن إيقاف التجمعات والحفلات في المملكة وتقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأغلاق المراكز الترفيهية الداخلية ودور السينما والصالات الرياضية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة والموجودة في المطاعم ومراكز التسوق وأيضا قررت السلطات بالنسبة للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية أن لا يزيد الحد الأقصى عن 20 شخصا وذلك لمدة 10أيام قابلة للتمديد وذلك لأهمية المحافظة على الصحة العامة واتخاذ الحظر من تفشى الموجة الثانية لفيروس كرونا في المملكة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني ما أصدرته المملكة من قرارات لإيفاق التجمع والحفلات ومدة العقوبة التي صدرت تجاه المخالفات. صدر بيان إيقاف التجمعات والحفلات بالسعودية لقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية عن إيقاف التجمعات والحفلات في المملكة التي تشمل حفلات الزواج واجتماعات الشركات وأيضا قاعات الأفراح والحفلات سواء كانت المستقلة أو التي توجد داخل الفنادق والاستراحات وتكون مدة الحظر 30 يوما ومن الممكن أن تكون قابلة لتمديد إذا استدعى الأمر لذلك. أصدرت السعودية قرار بإغلاق دور السينما لقد شمل قرار وزارة الداخلية في السعودية إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأغلاق المراكز الترفيهية الداخلية ودور السينما والصالات الرياضية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق وذلك لمدة 10أيام قابلة للتجديد.

وقررت المملكة إيقاف تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية مع عدم السماح لأي ازدحام أو تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية. مدة العقوبة التي صدرت تجاه المخالفات تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة التي تخالف القرارات والنظام الذي صدر وذلك لمدة 24 ساعة. إذا تم تكرار المخالفة الأولي المعاقب عليها مرة اخرى في هذه الحالة يكون الأغلاق لمدة 48 ساعة. إذا تم تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الأغلاق لمدة أسبوع. إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم الأغلاق لمدة أسبوعين. إذا تم تكرار المخالفة للمرة الرابعة اكو اكثر يتم إغلاق المنشأة لمدة شهر. أصدرت السلطات بتكثيف الرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازات في السعودية لقد تضمن البيان الذي صدر على اتخاذ وتكثيف الرقابة وتطبيق الاحترازات اللازمة والاجراءات الصحية من كافة الجهات المختصة وبالأخص وزارات الداخلية وأيضا وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أيضا وزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للترفية واتخاذ ما يجب لتنفيذ ما صدر من قرارات ونظام لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

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