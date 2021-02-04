Madrasati تسجيل منصة مدرستي التعليمية 2021 لطلاب المملكة العربية السعودية للتعلم عن بعد

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية 2021 ، تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات التعليمية التي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاقها حتى يتمكن الطلبة والطالبات من متابعة الدروس الخاصة بهم ورفع الواجبات والتواصل مع المعلمين والمعلمات في ظل غلق المدارس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يمكن اعتبار منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم المنصات التعليمية التي تقوم بتطبيق استراتيجية التعليم عن بعد، حيث أنها تعمل على توفير كافة المعلومات التي تساهم في فهم المناهج الدراسية، بالإضافة إلى أنها توفر للطلبة أن يقوموا بالتواصل مع المعلمين عن طريق الفصول الافتراضية، وذلك حتى يستطيع الطالب أن يقوم بطرح الأسئلة على المعلم في حالة عدم فهم بعض أجزاء المنهج، بالإضافة إلى أنها تجعل المعلم يتمكن من متابعة مستوى الطلبة وعمل اختبارات لهم، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق الاستعلام عنها عبر الموقع.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية 2021

حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق منصة مدرستي التعليمية، يجب أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بمدرستي الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم والكود التعريفي الخاص بالطالب.

يتم إدخال باقي البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة أثناء كتابة البيانات.

يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنه سوف يتم استكمال العام الدراسي الحالي عن طريق التعليم عن بعد حرصا على سلامة كافة المواطنين والمقيمين ومنعا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تعمل المملكة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة هذا الفيروس.