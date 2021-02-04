نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار السعودية قرارات 9 جديدة تصدر من السلطات خاصة بالعديد من الأماكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخبار السعودية وما تم الإعلان عنه من وزارة الداخلية السعودية فيما يتعلق بأمر أغلاق الأماكن الترفيهية وغيرها من الأماكن وما تم نشره في الأخبار السعودية فيما يتعلق بشأن المطاعم وأماكن أخري وتم صدور 9 قرارات جديدة وذلك ما أعلنته الوزارة عن التشديد فيما يخص الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا داخل السعودية للمحافظة علي الصحة العامة للمواطنين ويسري علي القرار في السعودية اليوم علي أيقاف كل المناسبات وأيضاً الحفلات في الأماكن العامة وتعليق كافة الخدمات التي يتم تقديمها من المطاعم والاكتفاء بالتوصيل للمنازل وغير ذلك من قرارات نتعرف عليه اليوم في المقال وما جاء من قرارات وزارة الداخلية السعودية .

أخبار السعودية والقرار الخاص بالمناسبات والحفلات في الأماكن المخصصة لهما بالإيقاف التام

الأخبار السعودية تم الإعلان في البيان الرسمي الصادر من وزارة الداخلية السعودية اليوم في المملكة فيما يتعلق بالمناسبات والحقلات بأنه تم صدور القرار بوقفها بشكل كامل ويشمل القرار أيضاً الحفلات الخاصة بالزواج وكذلك أيضاً الاجتماعات الخاصة بالشركات وما في حكم ذلك والقرار يسري أيضاً علي القاعات الخاصة بكل أشكال الحفلات وكل الصالات الخاصة بالأفراح التي تعمل بشكل مستقل أو أن كانت تابعة للفنادق وكافة الاستراحات وكل المخيمات والتي يتم أستخدامها في كل هذه الأغراض .

أخر أخبار السعودية اليوم وما يتعلق من قرارات خاصة بالسينما والأماكن الترفيهية

شمل القرار الصادر اليوم من وزارة الداخلية السعودية بأغلاق السينما وكل المراكز الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية وكافة الأماكن الخاصة بالألعاب سواء كانت تعمل بشكل مستقل أو أنها تعمل داخل المطاعم كما شمل القرار أيضاً كل الصالات وكل المراكز الرياضية ويسري القرار علي كل هذه الأماكن منذ صدور القرار ويجب علي كل هذه الأماكن العمل به وتنفيذه وهذا ما جاء من تصريحات خاصة بوزارة الداخلية السعودية في أخبار السعودية اليوم .

القرار الصادر شمل أيضاً الخدمات التي يتم تقديمها داخل المطاعم وصدور القرار بتعليقها

السعودية اليوم صدر بها أيضاً القرار الخاص بتعليق كافة الخدمات التي يتم تقديمها داخل المطاعم وتم صدور القرار بأن يكون عمل المطاعم قاصر فقط علي توصيل الطلبات إلي المنازل كذلك شمل القرار أيضاً كافة المقاهي بتعليق العمل بها وما في حكم المقاهي أيضاً ويقتصر علي تقديم الخدمات التابعة لهذه الأماكن يأن يتم تقديم الخدمات فيما يخص الطلبات الخارجية فقط ويسري القرار علي هذه الأماكن لمدة 10 أيام وصرحت الجهات المسئولة بأنه يمكن تمديد عدد الأيام وفقاً لما تراه من تداعيات في الأمر وهذا ما جاء في الأخبار السعودية .

جهود رقابية يتم توجيهها بالتعاون مع الجهات المعنية لرقابة تنفيذ كافة القرارات التسعة

أخبار السعودية اليوم وتم التصريح من الجهات المعنية بهذا الشان أنه سوف يتم عمل الجهود الرقابية الخاصة بمتابعة الشأن الخاص والذي تم صدور القرار في شأنه وهو الرقابة علي الأماكن التي تم الإعلان عنها وكيفية تنفيذ كل قرار خاص بكل مكان يشمله هذا القرار سواء بالأغلاق أو بتعليق الخدمات داخل هذه الأماكن وتتم الرقابة والجهود الخاصة بها بالتعاون مع كافة الوزارات وهي وزارة الداخلية السعودية ووزارة التجارة ووزارة السياحة ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الخاصة بهيئة الطيران المدني وهذا ما جاء في السعودية اليوم .

أهم ما جاء من قرارات فيما يتعلق بشأن الصلوات في الجنائز علي المقابر

أخبار السعودية وما تم صدوره في القرار والجزء الخاص بالصلوات في الجنائز والتوقيت الخاص بها فيد تم التصريح من الجهات المعنية بأنه يتم الصلوات في الجنائز في المقابر وسوف يتم توزيع الوقت علي مدار اليوم وهذا لكي يتم التقليل من الأعداد الخاصة بالمشيعين في الجنائز ولا يكون وقت واحد لتخصيص التشييع في الجنائز وسوف يتم تجهيز الأماكن الخاصة بذلك بشكل معين حتي يتم تطبيق التباعد الاجتماعي في هذا الشأن وهذا ما جاء وفقاً لتصريحات الأخبار السعودية .

أخبار السعودية بالإضافة لما جاء من قرارات خاصة بالأماكن والجهات المعلن عنها عاليه هناك أيضاً أربعة قرارات متعلقة بهذا الشأن والخاصة بالرقابة والتشديد عليها من قبل الوزارات المعلن عنها وتوجيه لجان متابعة ولجان رقابية يتم التشديد من خلالها علي تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وسوف يتم التعامل مع هذا الأمر بتشديد الرقابة والتنفيذ بكل حزم .