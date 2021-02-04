نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور قرارات أيقاف الأنشطة الترفيهية في سعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور قرارات أيقاف الأنشطة الترفيهية في سعودية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم اجمع من انتشار حالة من القلق وعدم الاستقرار بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وفى ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات في المملكة العربية السعودية تم اتخاذ بعض القرارات الهامة لمواجه هذه الموجة الخطيرة من الفيروس.

السعودية تصدر قرارات لمواجه فيروس كورونا، مع بداية انتشار تلك الفيروس تم أصدار بعض الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لسيطرة على الوضع والخروج من تلك الأزمة بأمان، ولاكن مع الإهمال الشديد وعدم الحرص في اتباع تلك الإجراءات التي ترتب عليها زيادة في عدد الإصابات تم صدور قرارات معها منع التجمعات والحد من انتشار الفيروس سنعرض لكم اهم تلك القرارات.

أيقاق الأنشطة الترفيهية في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان هام عدة قرارات ترتيبا على ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية والسيطرة على انتشار الوباء، أعلنت السعودية اليوم الخميس 4/2/2021 من الساعة العاشرة مساء.

أغلاق جميع الأنشطة والفاعليات والمراكز الرياضية والمناسبات والاحتفالات. أيقاف كافة المناسبات منها حفلات الزواج واجتماعات الشركات وذلك في قاعات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق وذلك لمدة 30 يوما. تعليق تقديم الخدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حجمها والاقتصار على تقديم الطلات الخارجية فقط وذلك لمدة 10 أيام قابلة لتجديد. أغلاق جميع الصالات والمراكز الرياضية وذلك لمدة 10 أيام قابلة لتجديد. أغلاق جميع دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق وذلك لمدة 10 أيام. وتم التأكيد على ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

قرارات مخالفة الضوابط الاحترازية

بعد صدور قرارات من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية، وعد ازدياد عدد الإصابات وصدور بعض قرارات الهامة، تم التساؤل حول وضع صلاة الجنازة توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر قدر المستطاع في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

وتم الإعلان بقيام وزارة الصحة بحملات رقابية في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام المؤسسات والإفراد بالقطاع الصحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية مع فرض العقوبات بحق كل مخالف.

مخالفات التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحة أو الشاليهات لأكثر من 50 شخص غرامتها 5 ألاف ريال.

تم الإعلان بأغلاق أي منشأة المخالفة لجراءات لمدة 24 ساعة، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الأولي يكون الأغلاق لمدة 48 ساعة ، ولمدة أسبوع في حالة تكرارها للمرة الثانية، ولمدة شهر في حالة التكرار للمرة الرابعة.

أيقاف الأنشطة الترفيهية في السعودية، وصدور قرارات هامة عبر موقع ثقفني.