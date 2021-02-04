نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق الرابع من فبراير لعام ٢٠٢١ ميلاديا عدة قرارات وإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كلوفيد ١٩ وسوف يبدأ العمل بهذه القرارة ابتداء من الساعة العاشرة مساء اليوم، وقد صدرت هذه القرارات نظرا لارتفاع مؤشرات الإصابات بفيروس كورونا في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

قرارات المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

1.أصدرت المملكة العربية السعودية بعض من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أولا سوف يتم إيقاف جميع المناسبات والحفلات بما فيها حفلات الزواج وغيرها، وأيضا إيقاف الاجتماعات الخاصة بالشركات وينطبق ذلك القرار علي قاعات الحفلات وقاعات الأفراح المنفردة والتابعة للفنادق أيضا والاستراحات والمخيمات التي يقام فيها أحيانا الحفلات والأفراح وسوف يستمر هذا لمدة ثلاثون يوم وقابلة للتجديد.

2. ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات في أي مكان عن عشرون شخص بما يشمل المناسبات الاجتماعية وسوف يستمر هذا لمدة عشر أيام وقابلة للتجديد.

3. يتم إيقاف جميع الأنشطة الترفيهية لمدة عشر أيام وقابلة للتجديد.

الإجراءات الوقائية بالمملكة تجاه المطاعم ودور السينما

4. يتم غلق جميع دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وجميع أماكن الألعاب المغلقة المستقلة والموجودة أيضا داخل المطاعم وأماكن التسوق ويتم غلق أيضا الصالات الرياضية وسوف يستر هذا لمدة عشر أيام وقابلة للتجديد.

5. سوف يتم تعليق خدمات الطلبات الداخلية بالمطاعم والمقاهي وما شابه ذلك وتقديم فقط الطلبات الخارجية مع مراعاة عدم السماح لأي تجمع ينتج عن الطلبات الخارجية وسوف يستمر هذا لمدة عشر أيام وقابلة للتجديد، وسوف تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بغلق أي منشأة تخالف القرار لمدة ٢٤ ساعة وفي حالة تكرار المخالفة يمتد الإغلاق لمدة ٤٨ ساعة وفي حالة تكرارها مرة أخرى يستمر الغلق لمدة أسبوع وفي حالة التكرار مرة أخرى سوف يمتد الفلق لمة أسبوعين وفي حال تكرارها للمرة الرابعة سوف يمتد الغلق ليصل لمدة شهر مع تطبيق أي عقوبة أخرى تجاه هذه المنشأة خاصة بالمخالفات.

6. يتم تكثيف الجهود الرقابية المبذولة في تطبيق كافة الاحترازات من جميع الجهات خاصة الوزارات منها وزارة التجارة والداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة السياحة وأيضا الهيئات مثل الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للطيران المدني، وسوف يراعي جميع الاحترازات اللازمة لضبط المخالفات في الأماكن التابعة لتلك الوزارات والهيئات وتطبيق العقوبة على المخالفين.

7. إن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعيين فرق ميدانية رقابية لمراقبة كيفية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات واحترازات التباعد الاجتماعي وأيضا فرض لبس الكمامة في المقابر.

قرارات التباعد الإجتماعي الخاصة بصلوات الجنائز

8. سوف يتم تقليل عدد مشيعين الجنائز في الوقت الواحد عن طريق توزيع صلوات الجنائز في المقابر على مدار اليوم كاملا، وأيضا سوف يتم تجهيز أماكن مخصصة لصلاة الجنائز للالتزام بالتباعد الاجتماعي في خلال الصلاة، وسوف يتم تفريق أماكن الدفن لتبعد بمسافة ١٠٠ متر في الوقت الواحد في المقابر لضمان التباعد الاجتماعي قدر المستطاع.

9. سوف تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع الجهات الرقابية بفرض رقابة مشددة على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق جميع الاحتياطات والتأكد من استخدام هذه المنشآت لكاميرات المراقبة، وسوف يتم وضع لوحات تنبيه تنوه أن المكان مراقب بالكاميرات لمراقبة الالتزام بالقواعد الصحية.