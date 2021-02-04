بينهم 3 سعوديين.. تعرف إلى قائمة أغنى أثرياء العالم

بلادي – الرياض :
سيطر أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أغنى 500 ثري في العالم، محتلين 8 مراكز من العشرة الأوائل، وفقًا لمؤشر وكالة ”بلومبيرج” للمليارديرات، والذي يتم تحديثه يوميا نهاية كل يوم تداول في نيويورك.
وتصدر القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون.
وجاء ثالثًا، بيل جيتس صاحب مايكروسوفت بـ 134 مليار دولار، ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار، ومارك زوكربيرج، مالك ”فيسبوك” بـ 101 مليار دولار .
وظهر أثرياء السعودية في القائمة، إذ جاء ترتيب الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار، وفي المركز 342 محمد العمودي بـ7.5 مليار دولار ، وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار.
واحتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار دولار، وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.
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