بينهم 3 سعوديين.. تعرف إلى قائمة أغنى أثرياء العالم

بلادي – الرياض :

سيطر أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة أغنى 500 ثري ‏في العالم، محتلين 8 مراكز من العشرة الأوائل، وفقًا لمؤشر وكالة ‏‏”بلومبيرج” للمليارديرات، والذي يتم تحديثه يوميا نهاية كل يوم ‏تداول في نيويورك‎.‎

وتصدر القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات ‏دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا ‏تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون.‏

وجاء ثالثًا، بيل جيتس صاحب مايكروسوفت بـ 134 مليار دولار، ‏ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار، ومارك زوكربيرج، مالك ‏‏”فيسبوك” بـ 101 مليار دولار .‏

وظهر أثرياء السعودية في القائمة، إذ جاء ترتيب ‏الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار، وفي المركز 342 محمد العمودي ‏بـ7.5 مليار دولار ، وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار.‏

واحتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار ‏دولار، وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.‏