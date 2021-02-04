“الدفاع المدني”: فرقنا الميدانية تتابع الحالة المناخية في تبوك .. ولا إصابات

بلادي – الرياض :
أوضحت مديرية الدفاع المدني أنه لم يتم تسجيل إصابات بسبب الحالة المناخية التي تشهدها تبوك، والتي أدت لهطول أمطار غزيرة في بعض المواقع، وتسبب في جريان السيول.
وقالت المديرية إن فرقها بالمنطقة تتابع الوضع ميدانيًا، وتتعامل مع البلاغات التي ترد إليها من الأهالي والجهات المختلفة، داعية الجميع للتقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية وأخذ الحيطة والحذر خاصة أثناء هطول الأمطار.
وأشارت إلى صدور تنبيه متقدم من الأرصاد، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة تشمل مدن ضباء، والوجه، وأملج، حيث ستستمر حتى الساعة 6 مساء.
وكانت مقاطع فيديو متداولة، وثقت جانباً من الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية على محافظة ضبا، والتي أدت لجرف بعض المركبات ووقوع حوادث مرورية، كما تسببت في تهدم بعض المباني وانحراف عدد من السيارات عن الطريق.
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