“شرطة الرياض” تضبط مواطنًا اعتدى على قائد مركبة ووثق جريمته ونشرها (فيديو)

بلادي – الرياض :

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الرياض، من تحديد هوية مواطن، اعتدى على قائد مركبة شرق الرياض، وأركبه بالقوة في الصندوق الخلفي للسيارة، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، إنه تم القبض على المواطن، وهو في العقد الثاني من العمر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مقطع مصور، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، قد أظهر اعتداء شخص على قائد سيارة شرق الرياض، وأرغمه على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة، وسلب هاتفه، حيث قامت الجهات الأمنية برصد الفيديو والتجاوب مع ما جاء فيه.