الإطاحة بمواطنين سرقا مركبة ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية بالرياض

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنيْن تورطا في ارتكاب عدة جرائم؛ منها الاستيلاء على مركبة بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين في العقد الثاني من العمر، وتورطا في جريمة سطو على إحدى الصيدليات، بالإضافة إلى اقتحام أحد المنازل وسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية.

وأضافت أن قيمة المسروقات قُدرت بنحو 45 ألف ريال، مؤكدة أنه تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهما.