“الترفيه”: إلغاء حفلات “أوايسس الرياض”.. وسيتم استرجاع مبالغ التذاكر للجميع

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الخميس) إلغاء حفلات جلسة “أوايسس الرياض” المجدولة خلال هذا الأسبوع. وأوضحت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية “عيشها” أنه سيتم استرجاع مبالغ التذاكر للجميع، مضيفة أن خدمة العملاء لديها ستتواصل مع أصحاب الحجوزات بشأن استرجاع رسوم التذاكر. وكانت وزارة الداخلية أعلنت إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

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