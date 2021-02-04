“التعليم” تعلن استئناف التقديم لبرنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف” في مرحلته الثانية.
وقالت الوزارة إن التقديم على البرنامج سيبدأ من 9 رجب المقبل، عبر نظام “فارس”، مبينة أنه يهدف لتأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج “استهداف”، لتمكين المعلمين من الحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية، في تخصصات محددة.
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