نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أول ألبوم لجنين من داخل رحم الأم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمريكية إليزابيث هارت، عن استعداد طفلتها لوكا يوبانكي لإصدار ألبومها الأول، الذي سيكون أول ألبوم في العالم مصنوع من أصوات مسجلة من داخل الرحم.



حيث تم عمل جلسات تأمل مشتركة استمرت لمدة 5 ساعات، بتسجيل أصوات الطفلة داخل الرحم باستخدام أقطاب كهربائية مثبتة على بطن الأم، وباستخدام تقنية "ميدي" الحيوية وهي معيار تقني يصف بروتوكولًا تواصليًا وواجهة رقمية وموصلات كهربائية تربط أنواعا مختلفة من الآلات الموسيقية الإلكترونية والحواسيب وأجهزة صوتية أخرى لغرض عزف وتعديل وتسجيل الموسيقى حوّلا الاهتزازات التي التقطوها إلى أصوات موسيقية.



وقد عُدّلت التسجيلات بعد ذلك بأقل قدر ممكن، مما سمح لرسالة لوكا بالوجود في شكلها الأولي، وذلك وفقًا لبيان أصدره الوالدان. وسيصدر الألبوم الذي سيكون باسم "أصوات طفلة غير مولودة بعد"في شهر إبريل المقبل، وذلك حسبما ذكرت الغارديان البريطانية.

