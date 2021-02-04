نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك منصة مدستي التعليمية 1442 madrasati للدخول على الفصول الافتراضية وللتعلم عن بعُد فى الفصل الدراسي الثاني 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك منصة مدرستي التعليمية 1442، أصبحت بصورة مؤخرة واحد من ضمن الروابط التي يتزايد عليه البحث بصفة يومية من قبل طلاب المملكة العربية السعودية على مستوى جميع المراحل التعليمية لرفع الواجبات أو لتسجيل الحضور أو للاتمام التعليم المنزلي عن بعُد وذلك فى ظل تفشي وباء كوفيد 19، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم ثقفني الاخباري طرق الدخول على المنصة اون لاين.

لينك منصة مدرستي التعليمية 1442

الان اصبح بإمكانكم استغلال منصة مدرستي التعليمية كونها منظومة استراتيجية تعليمية عن بعُد تعمل على مساعدة الطلاب بشكل وصورة يومية على فهم المناهج وتحميل كم هائل من المعلومات عن بعُد فى ظل الفصول الافتراضية المعقودة باستخدام منصة مدرستي لمساعدة كافة المراحل التعليمية على حل عدد ضخم من الأسئلة مع عرض اجاباتها النموذجية لمساعدتهم على فهم المنهج، حيث يأتي قرار إنشاء المنصة الى انتشار وتفشي وباء كوفيد 19 لتصبح هي الخيار الأمثل سواء لعرض مناهج الطلاب أو لعرض نتائج الطلاب التقييمية، عليه يتزايد البحث اليومي على رأس الساعة للتسجيل على المنصة فور اتباع مجموعة من الخطوات التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية.

خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية

التسجيل على منصة مدرستي أصبح اون لاين إلكتروني فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مدرستي التعليمية من هنا

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر

النقر على أيقونة تسجيل

علماً على ان وزير التعليم السعودي قد أشارت على استكمال دراسة الطلاب عن بعُد باستخدام منصة مدرستي التعليمية دون تحديد اي موعد رسمي لعودة الطلاب الى مدارسهم.