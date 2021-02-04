نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة سمو الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود صباح اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة سمو الملك مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود هو الخبر الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير2021 ميلادية و الموافق 22 من جمادي الآخر 1442 هجرية من قبل الديوان الملكي السعودي، ومن المعروف أن سمو الملك مشهور هو نجل الأمير مساعد من زوجته الأميرة نوره بنت إبراهيم الدغيثر و قد كان الأمير الراحل متزوجاً من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن أل سعود ولدية 5 أبناء وهم الأمير عبد العزيز و الأمير سعود و الأمير خالد و الأمير محمد والأميرة سارة، وقد عاش الأمير مشهور قريباً من والده ولكنه فضل أن يعيش بعيداً عن المناصب الرسمية و الحياة السياسية في المملكة، كما قام بعضاً من أخوة الأمير مشهو باعتزال السياسة و الأضواء و المناصب و العمل كرجال أعمال و شخصيات بارزة في المجتمع السعودي.

وفاة سمو الملك مشهور

و في بيان للديوان الملكي السعودي صباح اليوم الخميس قال فيه” انتقل إلي رحمة الله تعالي صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبد العزيز آل سعيد و سيتم صلاة الجنازة علي سمو الملك اليوم الخميس في مدينة الرياض ” ، و قد كتب سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد علي صفحة تويتر الخاص به ” لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله و إنا إليه راجعون .. اللهم ارحم أخي مشهور وأغفر له و اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة و ألهمنا الصبر في مصيبتنا” ، كما قام الأمير مشعل بن محمد بن مسعود بن عبد العزيز بكتابة نعي علي صفحته الرسمية علي تويتر عن الأمير الراحل قائلاً ” انتقل إلي رحمة الله تعالي أخ عزيز و ابن عم عزيز ونسيب عزيز خال أبنائي صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز بعد رحلة طويلة من المرض وهو عند الرحيم أفضل مما هو عندنا”، و قد أضاف الأمير مشعل بن محمد بن مسعود : رحمة الله ما أطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الأخلاق. كما قام أيضاً سمو الأمير محمد بن سلطان آل سعود بكتابة تغريده علي حسابة الرسمي تويتر قائلاً ” إنا لله و إنا إليه راجعون.. اللهم ارحم و اغفر للأمير مشهو بن مساعد وتجاوز عنه و اسكنه فسيح جناتك و اجعل ما أصابة أجراً و تكفيراً و طهوراً”.

وفاة سمو ألأميز مشهور بعد صراع مع المرض

وقد أشار الديوان الملكي السعودي صباح اليوم إلي وفاة سمو الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بعد صراع طويل مع المرض وسوف يتم صلاة الجنازة علي الفقيد اليوم الخميس الموافق 4 من فبراير 2021 ميلادية و الموافق 33 من جمادي الآخر 1442 هجرية في مدينة الرياض تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه واسكنه الله فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.