نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر enter رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasiti.sa لطلاب جميع المراحل التعليمة لتحميل المناهج وحل الواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية هي المنصة التعليمية الأكثر استخداما في المملكة، حيث توفر المنصة عملية التواصل الأمن بين الطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر واستمرار تلقي المواد الدراسية بطريقة آمنة دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين، وتطبيق الإستخدام الرقمي في العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية يعبر عن رؤية وتطلع المملكة لعام 2030 ،بالرغم من تطبيق التعليم الإلكتروني أون لاين في المملكة العربية السعودية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن المنصة تثبت نجاح فعال في التواصل الأمن بين الطالب والمعلم.

منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا، المنصة التعليمية الإلكترونية الهامة في الفترة الحالية في المملكة حيث تتيح الفرصة للتواصل مع الإدارة التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر موقع الإنترنت الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة، ويمكن تلقي الدروس لجميع المراحل التعليمية هذا العام بشكل إلكتروني وذلك لمنع التكدس والازدحام في الفصول المدرسية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 ،نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية حيث يمكن لولي الأمر الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة والإطلاع على نتائج الطلاب ومتابعة مستوي أبنائهم

الدخول علي منصة مدرستي من هنا.

تسجيل البيانات الخاصة.

علما بأن الدخول علي المنصة يتم بعد تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات.