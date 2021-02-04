نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل في تطبيق توكلنا وشكوي مستمرة من المواطنين بصعوبة الدخول علي التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطل في تطبيق توكلنا خلال الساعات القليلة السابقة بداية من يوم أمس الأربعاء الموافق 3 فبراير2021 ميلادية، حيث أشار بعض المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك إلي عدم قدرتهم علي الدخول إلي تطبيق توكلنا وفي حالة الدخول علي التطبيق يتم تسجيل الخروج من التطبيق بشكل مباشر، ومن المعروف أن تطبيق توكلنا هو من أهم التطبيقات التي توجد داخل المملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية للعمل علي تقليل انتشار فيروس كورونا ” كوفيد – 19″ وتم تطوير التطبيق من قبل المركز الوطني للمعلومات، والهدف من إطلاق التطبيق هو الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، كما يتم تفعيل التصاريح للمواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية ليتمكنوا من الخروج في أوقات الحظر عن طريق استخدام التطبيق.

عطل في تطبيق توكلنا

من خلال المقال يمكنك متابعة آخر قرارات وزارة الداخلية السعودية بشان عودة الحظر الجزئي وإيقاف مراكز التسوق وكافة الأنشطة الترفيهية، وقد قام بعض المواطنين من طرح العديد من التساؤلات حول أسباب التعطل للتطبيق، لذا فقد قامت إدارة التطبيق الخاص بتطبيق توكلنا إلي إصدار بيان يوضح أسباب العطل، حيث تم الإشارة إلي أن التطبيق بسب أزمة تقنية مؤقتة تسبب انقطاع الخدمة و أكد فريق العمل التقني إلي انه يعمل جاهداً علي إيحاد حل للتخلص من تلك الأزمة وسيتم التنسيق مع الجهات المسؤولة للأخذ بالاعتبار أثناء اتخاذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية، كما طالبت إدارة التطبيق علي أهمية متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكن المقيمين و المواطنين من معرفة آخر المستجدات، مع تقديم الاعتذار لجميع المواطنين و المقيمين بسبب التعطل الناتج عن التطبيق وما له من أثر علي حدوث بعض الأعطال الخدمية التي يرغب بها المواطنين و المقيمين وعدم قدرتهم علي تشغيل التطبيق للسماح بالخول إلي الأسواق و المراكز التجارية وبعض المؤسسات في كثير من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، كما قدمت جزيل الشكر لمستخدمي التطبيق علي الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ” كوفيد- 19″.

عطل في تطبيق توكلنا

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة تفعيل تصريح المشي عن طريق توكلنا، وقد قامت إدارة تطبيق توكلنا إلي أنه هناك بعض الخطوات التي يجب علي المواطنين والمقيمين اتباعها حتي يعمل التطبيق بشكل صحيح قائلاً” حتي يعمل التطبيق بشكل صحيح يجب أن تكون خدمة الاتصال بالنت مفعلة، وخدمة تحديد الموقع الجغرافي GPS أن تكون مفعلة، وعدم وجود اتصال vpn، كما يجبان يوجد اتصال بتطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو جلبريك للايفون أو روت للاندرويد.