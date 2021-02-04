نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات وزارة الداخلية السعودية اليوم بشأن الفعاليات والأنشطة الترفيهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة الداخلية السعودية تصريحاً يفيد بصدور تسعة قرارات جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت هذه القرارات ملحقة بالبيان الصادر في يوم الثامن والعشرون من شوال من عام 1441ه والموافق للعشرين من يونيو من عام 2020، وقد جاء هذا بالتزامن مع المؤشرات التي ظهرت مؤخراً والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ للمنحنى الوبائي في عدد من المناطق داخل المملكة، بالإضافة إلى ملاحظة ما يشهده العالم حالياً في بعض دوله من تفشي موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قرارات وزارة الداخلية السعودية اليوم بشأن عدة إجراءات جديدة في مواجهة الوباء:

قررت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية إصدار بعض الإجراءات الجديدة في مواجهة الوباء، وقد جاء هذا حرصاً من المملكة على الصحة العامة، ومحاولة منع حدوث تفشي لموجة ثانية من فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي قد تؤدي بدورها بضغط شديد على المنشآت الصحية، لذلك قررت الوزارة التالي:

البند الأول: يتعلق بإيقاف 30 يوم قابلة للتمديد لكل من الحفلات وغيرها من المناسبات مثل حفلات الزفاف والاجتماعات الخاصة بالشركات وما شابهها، سواء كانت في صالات الأفراح الخاصة أو تلك الملحقة بالفنادق أو حتى المخيمات وغيرها من الاستراحات.

يتعلق بإيقاف 30 يوم قابلة للتمديد لكل من الحفلات وغيرها من المناسبات مثل حفلات الزفاف والاجتماعات الخاصة بالشركات وما شابهها، سواء كانت في صالات الأفراح الخاصة أو تلك الملحقة بالفنادق أو حتى المخيمات وغيرها من الاستراحات. البند الثاني: لا تزيد التجمعات البشرية الخاصة بالمناسبات الاجتماعية عن 20 فرد لمدة 10 أيام قابلة للتمديد وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بما جاء في البند الأول.

لا تزيد التجمعات البشرية الخاصة بالمناسبات الاجتماعية عن 20 فرد لمدة 10 أيام قابلة للتمديد وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بما جاء في البند الأول. البند الثالث: يفيد بإيقاف لمدة 10 أيام قابلة للتمديد لكل الأنشطة الترفيهية.

يفيد بإيقاف لمدة 10 أيام قابلة للتمديد لكل الأنشطة الترفيهية. البند الرابع: لمدة 10 أيام قابلة للتمديد تقرر إغلاق كل من الأماكن الخاصة بالألعاب الداخلية سواء كانت مستقلة أو داخل المطاعم أو المراكز التجارية، بالإضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما.

لمدة 10 أيام قابلة للتمديد تقرر إغلاق كل من الأماكن الخاصة بالألعاب الداخلية سواء كانت مستقلة أو داخل المطاعم أو المراكز التجارية، بالإضافة إلى الصالات الرياضية ودور السينما. البند الخامس: لفترة عشرة أيام قابلة للتجديد تقرر تعليق تقديم طلبات داخل المقاهي والمطاعم، مع السماح بتقديم الطلبات الخارجية فقط بشرط عدم وجود تزاحم ينتج عن هذه الطلبات.

لفترة عشرة أيام قابلة للتجديد تقرر تعليق تقديم طلبات داخل المقاهي والمطاعم، مع السماح بتقديم الطلبات الخارجية فقط بشرط عدم وجود تزاحم ينتج عن هذه الطلبات. البند السادس: متعلق بالرقابة بشكل أكبر وأكثر كثافة على الهيئات والوزارات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات، وتوقيع العقوبات المقررة على من يثبت مخالفته لها.

متعلق بالرقابة بشكل أكبر وأكثر كثافة على الهيئات والوزارات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات، وتوقيع العقوبات المقررة على من يثبت مخالفته لها. البند السابع: متعلق بالتأكد من تطبيق البروتوكولات وغيرها من الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في منطقة المقابر، وذلك عن طريق فرق ميدانية خاصة بالرقابة تقوم بتكليفها وزارة الشؤون البلدية.

متعلق بالتأكد من تطبيق البروتوكولات وغيرها من الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في منطقة المقابر، وذلك عن طريق فرق ميدانية خاصة بالرقابة تقوم بتكليفها وزارة الشؤون البلدية. البند الثامن: متعلق بالجنازات وجاء فيه قرار بالسماح بصلوات الجنائز على مدار اليوم من أجل تقليل الأعداد في الوقت الواحد، وكذلك تطبيق التباعد أثناء قيام الصلاة.

متعلق بالجنازات وجاء فيه قرار بالسماح بصلوات الجنائز على مدار اليوم من أجل تقليل الأعداد في الوقت الواحد، وكذلك تطبيق التباعد أثناء قيام الصلاة. البند التاسع: متعلق بالرقابة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الأماكن مثل المقاهي والمطاعم للتأكد من التزامها بالإجراءات وتوافر كاميرات المراقبة.

موعد تطبيق قرارات وزارة الداخلية السعودية الصادرة اليوم: