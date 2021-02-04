نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد قرارات كثيرة يتم أخذها بشكل مستمر يومياً سواء من الحكومة أو من الوزارات أو من الملك بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمن القرارات الجديدة التي تم أخذها في خلال الساعات الماضية هو قرار إنشاء منصة جديدة تحت عنوان المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ولقد صرحت الحكومة مبدئياً عن المنصة بأنها تستخدم لتسجيل تفاصيل الراغبين بإيجاد عمل سواء بالقطاع الخاص أو العام، وإليكم بمقالنا أبرز ما ورد عنها.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

أنشأت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالمملكة العربية السعودية حديثا حيث تم الإعلان عنها يوم 2/2/2021م، وتلك المنصة مخصصة لاستقبال معلومات الراغبين بالعمل في القطاعات العامة والخاصة.

ولم تكشف الحكومة عن بقية التفاصيل المتعلقة بالمنصة سوى طريقة تسجيل تفاصيل طالب العمل بها، والتي سوف يتم توضيحها فيما بعد، ولكن حالياً لم يتم توضيح معلومات أخرى عن المنصة، ومن المقرر إجراء بيان صحفي بموعد الإطلاق الخاص بالمنصة، كما سيتم توضيح الآلية التي سيتم بها اختيار الراغبين بالعمل للوظائف المتوفرة.

وتلك المنصة أضيفت على مجموعة المنصات التي قامت السعودية بإنشائها والتي قللت من الازدحام ومن الطوابير، وبالرغم من أنها منصة جديدة إلا أنه سوف يتم ربطها ببقية المنصات الحكومية التي تساعد المواطنين.

ولقد جاء رأي المحلل السعودي الاقتصادي عن هذه المنصة أنها عمل مميز وجبار سوف يغير مفاهيم العمل والتوظيف بالمملكة ويمنع الواسطة والالتفاف الذي يحدث بالأنظمة من منشآت القطاعات الخاصة.

خطوات التسجيل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

لقد جاءت هذه المنصة ضمن الإصلاحات العامة وخطط التطوير الخاصة بالمملكة العربية السعودية، كما أتت لتقلل أعداد الشباب العاطلين عن العمل بالسعودية، ووضح اجتماع الوزارة آلية التسجيل بالمنصة كالآتي:

أولاً يذهب المقدم على وظيفة بالقطاع الحكومي أو الخاص من هنا وهذا لكي يدخل على المنصة.

ثانياً يشرح حالته الاقتصادية ولا ينسى ذكر الحالة الاجتماعية له.

توجد بعض الملاحظات الخاصة بالتسجيل بالمنصة الوطنية وهي أن الرابط إذا لم يعمل معك قم بتحميله مرة أخرى.

إلى هنا نكون صولنا لختام مقال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وذكرنا لكم كافة التفاصيل ونود أن يكون نال إعجابكم.